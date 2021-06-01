【買樓理財】將軍澳南開放式單位　望日出康城靚景　樓下有DONKI　呎價22,429

將軍澳樓市極旺，多個樓盤都錄高價成交，其中半新樓屢獲市場追捧，美聯物業林振聲說，將軍澳MONTEREY 5座中層B室，實用面積280平方呎，開放式間隔，望開揚海景，今年3月放盤，原叫價688萬元，及至近期減至628萬元易手，實用呎價約22,429元。

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從代理提供的相片可見，單位樓底較高，戶主加建閣樓去增加可用空間。閣樓為寢區，而閣樓下則為書枱。單位最大賣點是，外望開揚景致。資料顯示，原業主於2018年3月以597.5萬元購入單位，持貨3年，現帳面賺30.5萬元，物業期內升值約5%。

以上述單位成交價計，假如承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首價要62.8萬元，月供22,332元，而壓力測試下的入息要求則約53,486元。

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