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【職場熱話】上司欲升網民職 三個月後才更新合約 新工作要「做住先」？ 網民：最好白紙黑字列明

理財智慧 17:54 2021/06/01

分享：

以為面試成功，被公司錄取後就能輕輕鬆鬆地生活？但真正的挑戰是在職場，要面對辦公室政治和各種工作上的挑戰。近日有網民於網上討論區發文，指上司想升他職，但要等三個月才能改合約。

網民經歷：

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有網民覺得不立刻加人工就不升職，更直言：「咁都要問？證明你無能力做上級，所以結論係唔升！」而且上司可以在這三個月裏隨時反口，例如一句：「公司唔批」，他就連責任也推得一乾二淨，風險太高賭不過。

【職場文化】面試被HR問對加班看法 網民口不對心回答 心想：比埋條命你好無?【下一頁

不過有人分析，如果樓主選擇不升職，上級離職後的工作一樣推給樓主做，根本沒有分別。如果樓主逼上司立刻加人工，還會有機會惹怒他，以後日子一樣不好過。惟一的解決方法就是白紙黑字清楚列明，三個月後會升樓主職。

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責任編輯：張瑋婷

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