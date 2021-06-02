【疫市開店】蜜蜜啤年內增兩店　第二間門店MiMiChannel落戶港島

▲ 本地手工啤酒品牌蜜蜜啤疫市開店。

疫情令本地手工啤酒品牌蜜蜜啤，由主攻B2B（企業對企業）的酒製造及供應商，轉為面對消費者。並在網上拍攝影片，介紹及推廣啤酒配菜（beer & food pairing），以吸客選購。

今年更在在中環8號碼頭、尖沙咀天星碼頭開設專門店「MiMiChannel」。 隨着1月首間位於九龍區的專門店試業後，5月尾在港島區開設另一間專門店。選址摩天輪對面的中環8號碼頭地下，希望在臨海旅遊熱點，打造「chill住品酒自由空間」。

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雖然專門店位處於港島地段，但蜜蜜啤配方研發人及釀造事務總監方啟聰強調，品牌並沒因為店舖的位置加價，希望薄利多銷，吸引顧客選購。希望藉此據點推廣香港品牌、香港釀造和手工啤酒文化。

日本在疫情下對啤酒的需求大。蜜蜜啤日前正式登陸日本，擴大市場。同時，該品牌還研發並推出了新品「Ruby」，一款加入了了洛神花的古斯啤酒。

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責任編輯：馬意文