【乘車優惠】用雲閃付搭新巴城巴享即享單程半價 每次最高可減10元

新巴城巴今宣布，連同銀聯國際合作，推出短期乘車優惠，即日起至6月30日，合資格銀聯卡持有人乘搭新巴、城巴所有專營路線，憑雲閃付 App 內的「乘車碼」支付車資，可即時享單程車費半價優惠，每次最高可減港幣 10 元。

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乘客必須以雲閃付App的 「乘車碼」付款以即時享用優惠，而每張銀聯卡每日可享優惠一次。

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新巴城巴的新電子支付系統於今年5月9日起，全面覆蓋全線300多條專營巴士路線，接受乘客以交通二維碼（QR Code）支付車資。是次優惠詳情請瀏覽雲閃付App或www.unionpayintl.com/hk/promotion/transitqrc。

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