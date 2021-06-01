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【乘車優惠】用雲閃付搭新巴城巴享即享單程半價 每次最高可減10元

理財智慧 15:22 2021/06/01

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新巴城巴今宣布，連同銀聯國際合作，推出短期乘車優惠，即日起至6月30日，合資格銀聯卡持有人乘搭新巴、城巴所有專營路線，憑雲閃付 App 內的「乘車碼」支付車資，可即時享單程車費半價優惠，每次最高可減港幣 10 元。

【筍工推介】運房局招2職位 月薪逾3萬元 入職條件一覽【下一頁

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乘客必須以雲閃付App的 「乘車碼」付款以即時享用優惠，而每張銀聯卡每日可享優惠一次。

【屯馬綫通車】新站乘車優惠每程扣減1元 屯馬綫6月12及13日舉行車站開放日【下一頁

新巴城巴的新電子支付系統於今年5月9日起，全面覆蓋全線300多條專營巴士路線，接受乘客以交通二維碼（QR Code）支付車資。是次優惠詳情請瀏覽雲閃付App或www.unionpayintl.com/hk/promotion/transitqrc

 

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撰文 : 陳楚琨

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