【新股IPO】阿里9988旗下匯通達傳6月遞表申請上市 集資10億美元

中國證監會資料顯示，匯通達網絡股份已提交境外首次公開發行股份申請。華興證券稍早前公布匯通達上市輔導備案報告顯示，匯通達董事長汪建國為大股東，持股近30.27%，阿里巴巴（09988）為第二大股東，持有匯通達19.08%股權。此前外電報道指，匯通達將於6月遞交上市申請，預計集資10億美元。

傳內地政府要求喜馬拉雅放棄赴美 轉投香港上市，見【下一頁】



匯通達為面向農村市場的產業互聯網平台，以B2B為核心，通過會員制形式整合供應端至零售端的產業鏈，目前網絡已覆蓋全國21個省份、1.9萬個鄉鎮，服務超過14萬家鄉鎮零售店。

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記者：張以正