【李嘉誠有份】歐洲網上保險初創Wefox完成C輪融資　估值漲至超過230億元

▲ 歐資網上保險初創Wefox完成C輪融資 估值漲至超過230億元

富商李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）有份投資的歐洲網上保險初創Wefox，完成總值6.5億美元（折合約50.7億港元）的C輪融資，融資規模是全球保險科技公司歷來最大，Wefox投後估值漲至30億美元（約234億港元）。

Wefox今次進行的6.5億美元融資，由Target Global 領投，並由其他現有投資者護航，包括：Omers、Gsquared 、Merian 、維港投資、Eurazeo 、 Mubadala 、 Salesforce Ventures、Speedinvest 和 Seedcamp，新投資者則有FinTLV、LGT、Partners Group、Jupiter及Decisive。

Wefox成立6年來 首次錄得盈利

計及今次C輪融資，Wefox自2016年首輪融資以來，已累積總融資金額9.1億美元。Wefox計劃未來2年，將籌募的資金用作加強市場地位，並擴展環球業務。

行政總裁兼創辦人Julian Teicke表明，未來幾年將會打入美國及亞洲市場，目標未來10年成為領先的個人保險公司之一。

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編輯：趙穎妍