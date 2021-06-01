BLM分會前創辦人黯然退位 全因組織內部極醜陋

積極關注及爭取黑人權益、保護他們免受歧視的美國組織Black Lives Matter（BLM），早前被揭發其創辦人擁有最少4個物業，包括3個座落於白人區的豪宅，令人質疑組織的籌款去向。Black Lives Matter分會前創辦人近日發布影片，解釋由於發現組織內醜陋的真相，最終決定離開，並踢爆組織不可告人秘密。

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特納 （Rashard Turner） 於 2015 年在明尼蘇達州聖保羅市創立 BLM 分會，他近日發布影片，解釋加入並創立BLM分會的原因。特納以過來人經歷指，不論起點如何，優質教育都是通往成功的途徑，因而希望所屬社區的年青人都能取得同樣成功，故透過建立BLM分會，希望促進黑人的生活尊嚴。特納更強調，當年真誠相信BLM組織會為黑人帶來改變。

然而特納在BLM組織工作一年後發現，組織幾乎不關心如何促進黑人的生活福利，更不關心如何提高區內學生的教育質量。當發現組織與教師工會一同公開譴責特許學校（charter school）後，他開始明瞭BLM「醜陋的真相」。

特納指，BLM組織反對興建特許學校，意味阻礙黑人家庭及學生接受更好的教育，使他對組織失望。於是他在工作一年半後辭職，並以其他身份以繼續為黑人爭取權益。

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此外，12歲黑人男童賴斯（Tamir Rice）於2014年克利夫蘭（Cleveland） 警方誤殺，BLM事後曾為其母親提供援助。但賴斯母親其後公開指責BLM，指該組織利用黑人死亡事件製造話題，但甚少與她溝通。

肯塔基州的黑人女子泰勒（Breonna Taylor），於去年被3名警員執勤期間被槍殺，其母親亦在今年4月指責路易斯維爾市（Louisville）的BLM分會存在欺詐，在未有授權的情況下利用泰勒的身份籌款。

責任編輯：郭麗明