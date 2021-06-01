  • 27°C
香港時間 : 2021601日 (二) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人才管理】疫情下職場女性壓力大　半數中國女性考慮辭職

商業 16:00 2021/06/01

分享：

有研究指出，中國有超過半數女性員工預計會在兩年內離職，

新冠疫情反覆，全球人類的生活及工作模式有了重大變化，而女性更是受影響最大的群體之一。有研究指出，中國有超過半數女性員工預計會在兩年內離職，亦反映疫情增加中國女性員工在職場流失的可能性。

【旅遊重啟】全球酒店入住率回暖　旅遊業復蘇有望？

會計事務所德勤早前發佈的《2021 職場女性調查》對全球5000名女性， 包括500名中國女性展開調查。報告指出，在中國有超過半數（56%）的女性預計會在兩年內離職，甚至有 16%的中國女性正考慮離開就業市場。

該報告指出，中國女性在工作與生活平衡以及心理健康方面的降幅十分明顯，分別下降33%及30%，與全球整體趨勢一致。 報告顯示，當問及新冠疫情爆發後公司所提供的支持時，僅37%的受訪者認為公司提供了充分支持，約四成（42%）中國女性認為自己的職業前景不如疫情前樂觀。

德勤中國人力資源轉型合夥人鄭驊表示，現時只有不足兩成（17%）的中國企業會採取更多措施支持員工的身心健康。他呼籲，中國企業需盡快改善女性的工作環境， 以避免女性員工流失的風險。他建議，國企可採取更多措施，支援女性的身心健康發展，並提供充分的職業發展機會。

【疫市開店】蘋果擬增實體門市　加強顧客體驗

【疫市營商】英國露營車銷情大增　40歲以下客戶數量升

責任編輯：張凱琳

相關文章

【香港出口】按市場需求改變　信保局優化網上投保及調整保單迎戰
今日
【香港出口】按市場需求改變　信保局優化網上投保及調整保單迎戰
【MT計劃】3香港招募見習行政人員　需表現自己擅應變
今日
【MT計劃】3香港招募見習行政人員　需表現自己擅應變
【ESG】騰訊於日本增設數據中心　100%使用可再生能源
今日
【ESG】騰訊於日本增設數據中心　100%使用可再生能源
【英國經濟】卡夫亨氏投資英國工廠　生產番茄醬擴產能
今日
【英國經濟】卡夫亨氏投資英國工廠　生產番茄醬擴產能

你可能感興趣

【香港出口】按市場需求改變　信保局優化網上投保及調整保單迎戰
今日 10:30
【香港出口】按市場需求改變　信保局優化網上投保及調整保單迎戰
【MT計劃】3香港招募見習行政人員　需表現自己擅應變
今日 12:00
【MT計劃】3香港招募見習行政人員　需表現自己擅應變
【ESG】騰訊於日本增設數據中心　100%使用可再生能源
今日 12:30
【ESG】騰訊於日本增設數據中心　100%使用可再生能源
疫情 人力資源 中國 就業 辭職

下一篇文章

【ESG】H&M搶攻可持續時裝商機　拓線上二手網店Sellpy至海外
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵