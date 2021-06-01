【人才管理】疫情下職場女性壓力大　半數中國女性考慮辭職

▲ 有研究指出，中國有超過半數女性員工預計會在兩年內離職，

新冠疫情反覆，全球人類的生活及工作模式有了重大變化，而女性更是受影響最大的群體之一。有研究指出，中國有超過半數女性員工預計會在兩年內離職，亦反映疫情增加中國女性員工在職場流失的可能性。

【旅遊重啟】全球酒店入住率回暖 旅遊業復蘇有望？

會計事務所德勤早前發佈的《2021 職場女性調查》對全球5000名女性， 包括500名中國女性展開調查。報告指出，在中國有超過半數（56%）的女性預計會在兩年內離職，甚至有 16%的中國女性正考慮離開就業市場。

該報告指出，中國女性在工作與生活平衡以及心理健康方面的降幅十分明顯，分別下降33%及30%，與全球整體趨勢一致。 報告顯示，當問及新冠疫情爆發後公司所提供的支持時，僅37%的受訪者認為公司提供了充分支持，約四成（42%）中國女性認為自己的職業前景不如疫情前樂觀。

德勤中國人力資源轉型合夥人鄭驊表示，現時只有不足兩成（17%）的中國企業會採取更多措施支持員工的身心健康。他呼籲，中國企業需盡快改善女性的工作環境， 以避免女性員工流失的風險。他建議，國企可採取更多措施，支援女性的身心健康發展，並提供充分的職業發展機會。

【疫市開店】蘋果擬增實體門市 加強顧客體驗

【疫市營商】英國露營車銷情大增 40歲以下客戶數量升

責任編輯：張凱琳