【印度疫情】囚犯怕染疫拒出獄 覺得監獄更安全

印度近期的新冠肺炎疫情雖然有回落趨勢，但仍日增超過12.7萬宗確診個案。印度有部分囚犯憂慮外面的新冠肺炎疫情仍未受控，覺得監獄的環境比外面更安全，因此拒絕出獄。

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印度最高法院5月初下令，懲教官員需採取措施緩和監獄擠逼的情況，減低監獄的負荷和爆發疫情的機會率。印度北方邦政府早前發出指示，將密拉特（Meerut）監獄内的43名囚犯及326名受審者列入假釋名單，可讓他們假釋8周。

但名單内的43名囚犯當中，1名已服刑6年的庫馬爾（Ashish Kumar）就拒絕假釋。庫馬爾表示他覺得在監獄更安全，而不想在疫情期間外出。

監獄負責人表示已將庫馬爾的請求轉達給邦政府，邦政府正式許可，因此庫馬爾會一直留在監獄，直至刑期完成。

除了庫馬爾外，印度北方邦其餘8個監獄有20個囚犯，也拒絕假釋外出。監獄負責人表示，由於囚犯假釋結束後返回監獄也需補回刑期，因此他們寧願留在監獄。

另外有拒絕假釋的囚犯考慮到，監獄會定期為其進行健康檢查和發放膳食，而假釋後他們卻未必獲得這些保障，所以希望留在監獄。

印度過去一日新增超過12.7萬宗新冠肺炎確診個案，累計增至2,820萬人確診。印度同日再增2,795名新冠患者死亡，累計死亡人數超過33.1萬人。

責任編輯：鄭錦玲