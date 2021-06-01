【異動股】比亞迪擬分拆電池業務上市 半日急升近6%

內媒報道引述比亞迪（01211）汽車品牌及公關事業部總經理李雲飛指，集團的子公司弗迪電池將會在未來一至兩年申請IPO。按上市規定，「單一大客戶股比不能超過30%」，所以比亞迪會逐步減持弗迪電池的股份，並引入更多股東，不排除包括其他汽車企業。比亞迪現升5.8%，報190.4元，成交20.2億元。

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弗迪電池的前身為比亞迪鋰電池有限公司，具有100%的自主研發技術、設計及生產能力。研發的產品包括3C電池、動力電池及儲能電池、梯次利用等。應用領域涉及IT、汽車、新能源、輕軌交通等。

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另外，李雲飛指，比亞迪會在第四季發布一款新高端車型，價格介乎於50萬至80萬元人民幣。而「海洋系列」亦有望在第三季推出新車型。

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