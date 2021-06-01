【筍工推介】運房局招2職位 月薪逾3萬元 入職條件一覽

運輸及房屋局近日招聘負責推廣項目的助理經理，及民航運輸及機場發展組負責項目行政工作的助理經理，以上兩個職位均不屬於公務員空缺，合約期為一年，有時或須因應運作需要而不定時工作，月薪31,750元。兩個職位都將於6月11日截止申請，不過要注意，申請不可經互聯網，須以郵寄遞交。

助理經理(推廣)

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。填妥的申請表格連同完整履歷表(包括在取得有關學歷後所獲得經驗的性質及相關性的詳細清單)、學歷及經驗證明文件副本，須於下述截止申請日期或之前(信封上的郵戳日期將會視作申請日期)，郵寄或送交下述查詢地址。請在信封面上註明「申請助理經理(推廣)職位」。



資料不齊全或不清楚或沒有所需文件的申請，概不受理。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接到通知，惟此期間長短或會有變且無須事先通知申請人。申請人如未獲邀參加面試，並在截止申請日期起計兩個月內沒有收到任何回覆，可作已落選論。

聯絡地址:運輸及房屋局的1號投遞箱設於香港添馬添美道2號政府總部東翼2樓入口。如有查詢，請致電3509 8115或3509 7207，或電郵至philomenawong@thb.gov.hk。

查詢電話:3509 8115 / 3509 7207

助理經理(項目行政)

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。填妥的申請表格連同完整履歷表、學歷及經驗證明文件副本，須於下述截止申請日期或之前(信封上的郵戳日期將會視作申請日期)，郵寄或送交下述查詢地址。請在信封面上註明「申請助理經理(項目行政)職位」。



資料不齊全或不清楚或沒有所需文件的申請，概不受理。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接到通知，惟此期間長短或會有變且無須事先通知申請人。申請人如未獲邀參加面試，並在截止申請日期起計兩個月內沒有收到任何回覆，可作已落選論。

聯絡地址:運輸及房屋局的1號投遞箱設於香港添馬添美道2號政府總部東翼2樓入口。如有查詢，請致電3509 8115或3509 7207，或電郵至philomenawong@thb.gov.hk。

查詢電話:3509 8115 / 3509 7207

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