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今日推介贛鋒鋰業│中國軟件國際、遠大醫藥、工商銀行、錦江資本、中國建材（立即觀看）

股市 13:00 2021/06/01

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恒生指數半日升123點，報29275點，成交817億元。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介贛鋒鋰業 （01772） ，另亦會分析中國軟件國際 （00354） 、遠大醫藥 （00512） 、工商銀行 （01398） 、錦江資本 （02006） 及中國建材 （03323） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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r午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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