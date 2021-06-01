【電話卡實名制】電話卡實名制9月1日分階段實行、2023年全面落實　每人上限10張、企業25張

▲ 電話卡實名制9月1日分階段實行、2023年全面落實

商務及經濟發展局局長邱騰華、通訊事務總監梁仲賢就電話智能卡實名登記制度會見傳媒，邱騰華表示，電話智能卡實名制會在6月刊憲、以先訂立後審議的方式立法，預計9月1日落實。整個電話智能卡實名制會分兩階段執行，電訊商在首180日、即明年3月1日前建立電話卡實名制的資料儲存制度，第二段於360日後要求電話卡用戶完成登記資料，即2023年2月全面實行。

港府早前諮詢建議，每人上限只可向每家電訊商認購最多3張實名電話卡，當局最終修訂建議，每人可向每家電訊公司登記最多10張，公司用戶的可登記量為25張。邱騰華稱，以香港有4大電訊商，也有其他虛擬電訊商，認為新修訂已提供足夠購買數目。

邱騰華表示，個人登記資料包括姓名、出生日期、身份證號碼和身份證明副本，企業登記需要額外提交商業登記，並委任指定人士的個人資料。他重申，新制度成立後，執法機構在未有法庭手令前，只可取得上述資料，其他個人資料保全的法例未有修改。

對於月費電訊用戶，邱騰華指出，電訊商已有相關用戶的資料，用戶毋須額外登記，若果他們需要轉台或申請新號碼時，需要再作登記。

本地電訊股未受消息影響，數碼通 （00315） 暫升0.9%，和記電訊香港 （00215） 跌1.4%，香港電訊 （06823） 升0.6%。

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