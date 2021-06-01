【三孩政策】國泰君安看好新措施 推動親子消費利好多重產業 推薦24隻中港三孩概念股

內地突然優化生育政策。中央政治局日前召開會議提出，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善內地人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持內地人力資源稟賦優勢。一眾三孩概念股紛紛炒上。大行國泰君安發表報告指，生育政策放開有助推動親子消費維持高景氣度，提供市場投資機會。

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國泰君安分別從四個主題，包括生生不息、休養生息、振民育德和燕爾新婚梳理受益產業，並從中推介24隻各具競爭優勢的受惠股，當中多隻於本港上市。

國泰君安推介三孩政策概念股一覽：

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政治局會議日前強調，各級黨委和政府要加強統籌規劃、政策協調和工作落實，依法組織實施三孩生育政策，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，健全重大經濟社會政策人口影響評估機制。要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。

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