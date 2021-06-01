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【大行點睇】野村看好亞洲股市下半年表現 建議加碼中資股減持本地股 最新推薦10隻港股

股樓投資 16:22 2021/06/01

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野村發表研究報告，形容亞太區股市下半年正處於十字路口，預期股市會受益於強勁的企業盈利前景而上升，對2021及2022年MSCI亞洲指數（日本除外）的
目標為900點及974點，雖然通脹過強及政策正常化的說法增強，存在短期回調的風險，但對中期內亞洲股市持積極態度。該行建議投資者平衡投資組合，以主題性及具有吸引估值的股票如金融、周期性股票作為通脹對沖。

京東物流閃電獲納入恒生綜合指數 午後炒上7%   詳情請看【下一頁

野村給予中國股市「增持」評級，預測2021年市盈率為16.5倍，至於香港股市，野村則給予「減持」評級，預測2021年市盈率為19.2倍。該行同時推薦12隻股份，當中10隻在港上市，而且只有一隻是本地股。另外兩股都屬A股，包括立訊精密（深：002475）和用友網絡（滬：600588）。

野村推薦10大港股一覽：

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至於美國經濟，野村指當地核心通脹可能在2021年上升，但在2022年放緩，而大宗商品的動能最終應在2022年初趨於緩和，由於股市對通脹仍將保持高度敏感，因此預計會出現一段波動加劇的時期。

【異動股】內地推三孩政策　6大概念股起動　呢隻爆升逾三成最勁   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

恒生指數 港股

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