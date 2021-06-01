京東物流閃電獲納入恒生綜合指數 午後炒上7%

內地最大物流營運商之一的京東物流(02618)，上市僅兩日即獲恒指公司納入恒生綜合指數。未來有望獲北水買入的情況下，今日開市即被炒上，截至2時報44.65元，大升7.5%。最新市值達2,710億元。其餘京東系股份今日亦造好，京東集團(09618)上升1.6%報295.8元，京東健康(06618)上升2.4%報105.8元。

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恒指公司公布，京東物流符合相關指數的快速納入規則要求，將於6月10日收市後被納入恒生綜合指數、恆生綜合行業指數－工業、恒生綜合大型股指數，以及恒生綜合大中型股指數，並於6月11日起生效。

京東物流行政總裁余睿近日表示，京東物流的核心優勢在於提供一體化供應鏈業務。他又指，京東物流除了拓展增長較快的跨境物流，還會聚焦於協助中國品牌出海戰略，已於很多公司建立合作夥伴關係，另外在技術領域對外賦能方面亦預期今年會在海外取得成功案例，更多為海外零售公司及當地電商企業提供供應鏈一體化解決方案，當中包括技術及硬件解決方案。

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