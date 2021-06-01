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【華融危機】中國財政部傳考慮設控股平台 承接華融等四大資產管理公司股權

股市 13:53 2021/06/01

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作為應對華融風險的一環，中國財政部據報考慮成立新控股平台，承接四大資產管理公司的股權。

彭博社報道，作為中國華融 （02799） 直接控股股東的中國財政部，正醞釀將其持有的華融等四大資產管理公司股權裝入新的控股平台，從而更好地釐清角色並管控風險。知情人士透露，參照中央匯金持股國有大行的模式，財政部正考慮成立新的控股平台承接四大資產管理公司股權，該方案三年前首次提出論證後，一直未有實質進展，但最近作為應對華融風險的一環，被相關部門重新審議。

報道指，在部分官員看來，設立控股公司有利於促進財政部作為政府監管部門和股東出資人角色分離，理順監管職能，並向華融等四大資產管理公司引入更富專業性的管理文化和公司治理。討論亦涉及是否引入新的戰略投資者，並相應稀釋財政部目前的持股比例。

據報中國華融與國有銀行達成協議 　確保至少8月底前可足額還債【下一頁】

華融早前無法按時披露2020年業績及審計報告，拖累其債價急跌。彭博此前引述知情人士報道，中國華融已經獲得國有大行的流動性支持，可確保其至少在8月底前都能足額償還到期債券，且公司計劃在此之前發布年報。主權基金中投公司據稱拒絕了財政部向其劃轉華融股權的方案，中投方面表示沒有足夠的精力和能力處理華融的債務重組等問題。

知情人士又指，儘管成立新控股公司的方案仍在評估論證中，可能不會立即落地實施，但監管部門將當前的華融事件視為抓緊推進四大資產管理公司行業改革的重要事件窗口。上世紀末，中國為消化國有銀行巨額壞賬風險，批准設立信達、東方、長城、華融四家資產管理公司，分別對口剝離建行、中行、農行和工行的合計逾1.4萬億元不良資產。當時，財政部作為唯一股東向四家公司各出資100億元。

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編輯：陳健婷

港股 中國華融（02799） 財富及資產管理 中國財政部

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