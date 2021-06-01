【新股IPO】奈雪的茶IPO 傳周四尋求香港上市批准

內地連鎖茶飲店奈雪的茶有媒體指出正計劃於星期四尋求香港上市批准，計劃集資5億美元，較早前傳出的6億美元略低。假若是次上市獲批，公司預計最快下星期開始路演。招銀國際、華泰國際和摩根大通為聯合保薦人。

奈雪的茶回應有關消息以公司經監管機構批准的公告為準。

奈雪的茶茶飲店為中國領先的高端現製茶飲連鎖品牌，於大約6年前受到中國的茶道文化及全球連鎖咖啡店啟發，因而在深圳設立第一間店舖，至去年(2020年)9月已增至422間，覆蓋中國61個城市，香港及日本均各有一間分店，標榜為年輕人的潮流標誌。

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內地媒體較早時才報道過，奈雪的茶創始人彭心受訪時透露，公司即將進行上市聆訊，並預計於未來一至兩個月內來香港進行首次公開發售。公司的增長策略主要靠著進一步的數碼化營運，擴大新市場的業務規模、加強供應鏈能力等。

奈雪的茶盈利方面，截至9月底止9個月，虧損2751.3萬元，2019年同期虧損387.1萬元，按非國際財務報告準則經調整淨利潤448.4萬元，2019年同期為1685.5萬元。

公司收益方面，有7成來自手機應用程式(APP)等支付方式，而直至2020年9月30日止的9個月，總計19.86億元（人民幣，下同），以微信及支付寶小程序以及奈雪的茶應用程序支付，便佔8.16億元或41%，第三方平台佔5.8億或29%，店內收銀收錢僅佔3成，即5.89億元。

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責任編輯 : 陳子謙