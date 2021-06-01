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【HSBC滙豐】滙豐擬明年內縮減悉尼辦公室面積30%　員工獲發600澳元津貼打造居家辦公室

股市 13:44 2021/06/01

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HSBC滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）早前表明，疫情衍生新工作模式，連他及管理團隊位於倫敦總部的私人辦公室都一併由開放式辦公樓層取代。滙豐繼續積極研究縮減實體辦公室面積，最新就傳出滙豐擬在2022年底前，削減悉尼的辦公室面積30%。

滙豐揚言今年內目標縮減360萬呎辦公室樓面｜詳見【下一頁】

滙豐大班棄私人辦公室後新office曝光　改坐開放式樓層睇齊普通員工｜詳見【下一頁】

澳洲傳媒報道，滙豐計劃在2022年底前，縮減當地辦公室面積30%，以回應集團擬縮減房地產租賃面積的策略，以及配合疫情後新的混合工作模式。

滙豐澳洲員工獲發600澳元津貼　打造Home Office

據報，滙豐原有在Barangaroo的4個樓層，將會減少1層並將其放租，另在Parramatta的辦公室樓層則會減少一半，由原本租用4層減少至2層。

報道又引述祈耀年指，集團員工反映未來想每周維持2日在家工作的彈性上班模式，而交易部門員工及分行職員則繼續會維持現有工作模式。因要推行混合工作模式，滙豐向每位職員派發600澳元津貼，以打造其「居家辦公室」。

滙豐發言人回應時確認上述消息，同時指將節省下來的開支重新投資在科技及重新規劃辦公室。

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編輯：趙穎妍

港股 本地銀行股 疫情 地產 在家工作 澳洲 澳元 悉尼 倫敦 滙豐控股（00005）

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