【大宗商品】唐山市據報將放鬆限產　料有利增加供應以應對鋼價上漲、鋼鐵股軟

▲ 【大宗商品】唐山市據報將放鬆限產 料有利增加供應以應對鋼價上漲

大宗商品價格飈升，中國國務院此前指，將採取措施保障大宗商品供應，遏制價格不合理上漲。內地媒體報道，唐山市將放寬執行不久的鋼鐵限產政策，將原本限產50%的企業降低為限產30%，對於減排標準也適度放寬，以應對鋼鐵價格不斷上漲。

鞍鋼 （00347） 現跌逾3%、馬鋼 （00323） 現跌逾2%、重鋼 （01053） 現跌逾4%。

內地五大部門約談銅鋁等大宗商品重點企業【下一頁】

唐山市生態環境局昨日（31日）據報召開鋼鐵企業調整燒結機停限產方案座談會，準備放鬆此前的限產政策。其中煉鐵環節適度放寬限產比例，煉鋼環節不再列入減排管控，燒結環節則繼續執行原標準。

據悉，唐山市完成超低排放改造監測評估公示的鋼鐵企業，減免一定比例減排任務。適當放寬煉鐵環節的管控，原執行50%日常減排比例的5家鋼鐵企業，建議減排比例調整為30%；另外還有15家鋼企減排比例下調為20%。

另外，通過超低排放鋼鐵企業，高爐日常減排比例再降低5%；正處於建設期的市域沿海搬遷企業，高爐目常減排比例再降低5%。煉鋼環節不再列入減排管控。

分析指出，鋼鐵市場在供需兩旺的狀態下，推動鋼材價格走高。此時適當放鬆煉鐵環節管控，可以有效增加供應，有利穩定價格。

海通期貨指出，原本唐山3月20日至12月31日執行30%至50%的限產會影響生鐵總量2800萬至3000萬噸。根據適當放鬆高爐煉鐵管制的政策來看，若將減排比例調整至 20%至30%，則會影響1650萬至1800萬噸的生鐵產量，供應缺口可以大幅減少逾1000萬噸。

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編輯：吳敏芳





