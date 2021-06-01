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【iPhone 12】Counterpoint調查：iPhone 12活躍用戶增長速度勝iPhone 11

科技 15:30 2021/06/01

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調查機構Counterpoint Research發布了2021年第一季度的數據，揭示iPhone 12系列在2021年第一季度的活躍用戶，比iPhone 11在2020年同一時間點的活躍用戶要多。

iPhone 12去年正式登場，近日調查機構Counterpoint Research發布了2021年第一季度的數據，揭示iPhone 12系列在2021年第一季度的活躍用戶，比iPhone 11在2020年同一時間點的活躍用戶要多。

【換機計畫】蘋果為韓國LG手機用戶　提供以舊換新iPhone 12計畫

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外國科技網站AppleInsider報道提及，Counterpoint研究報告指出，在2020年第一季度，iPhone 11在活躍的iPhone用戶中的總份額為15%；而iPhone 12在2021年的第一季，則佔活躍用戶的16%。

該報告也提及，iPhone 12系列的發布日期比iPhone 11系列遲一個月，而且同時iPhone 12系列去年還與低價位的2020款iPhone SE競爭，可見iPhone 12系列有一定的吸引程度。

Counterpoint直言，蘋果自2018年以來就沒有公布任何iPhone的銷售數據，使其很難檢查假設的準確性，但Counterpoint估計，整體用戶群在去年增加了2%。

另外，Counterpoint還指出，根據數據顯示，iPhone 11 Pro和Pro Max的銷售量在2020年第一季度佔44%；iPhone 12 Pro和Pro Max在2021年第一季度則佔54%。

【iPhone 12】蘋果iPhone 12系列全球大賣　2021年首季銷售額及出貨量排名榜首

責任編輯：曾曉汶

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