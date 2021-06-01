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【本地創科】香港電訊將夥數碼港、科技園成立「初創生態圈」　加速數碼轉型及智慧城市

商業 13:30 2021/06/01

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香港電訊將會聯合數碼港、香港科技園及多間本地初創企業，成立「香港電訊初創生態圈」

香港電訊（006823）將會聯合數碼港、香港科技園及多間本地初創企業，成立「香港電訊初創生態圈」。該生態圈將利用新興技術加速數碼轉型及智慧 城市發展。

【ESG】騰訊於日本增設數據中心　100%使用可再生能源

在「香港電訊初創生態圈」之下，香港電訊將會與主要的初創孵化機構緊密合作，通過業務配對及知識分享，促進創新及協作。數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「隨著通訊技術不斷提升，特別是 5G 流動通訊技術， 創科界將會有更多發展空間。」他又指，與香港電訊合作，可將初創企業開發的先進數碼科技應用方案，提供予廣大企業及公眾，把應用方案落地，推動香港數碼轉型。 

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新認為，香港電訊可協助初創企業把應用方案商用化及產品化，隨著 5G、機械人、人工智能、物聯網、 擴增實境及虛擬實境等新興技術逐漸成為主流，與初創企業合作可加快香港智慧城市的發展。

香港電訊將會推出「香港電訊初創生態圈」網頁，讓他們可透過網頁遞交創新的計劃。計劃將會從中揀選有潛質的初創企業，將他們可行的計劃及創意帶給客戶。

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責任編輯：葉泳珊

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