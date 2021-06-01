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【保險】恒生保險：4月QDAP新造保費升25%　即日起增設人民幣為保單貨幣

Hot Talk 13:20 2021/06/01

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恒生保險即日起，為旗下2款年金計劃增設人民幣為保單貨幣，其中一款年金計劃是可扣稅的合資格延期年金保單（QDAP）。恒生保險表示，單在今年4月，該行的合資格延期年金保單新造保費按年錄得超過25%上升。

香港第一季內地客保費跌98%縮至1億　國壽首季新造保費44.36億元排第一｜詳見【下一頁】

恒生表示，隨著愈來愈多港人有興趣到大灣區城市工作、生活或退休，恒生保險為「晉盛」延期年金人壽保險計劃及「躍晉」年金人壽保險計劃，增設人民幣為保單貨幣，為計劃於內地享受退休生活的客戶在籌備退休安排時帶來更大的便捷，免卻兌換貨幣的煩惱和花費。

恒生保險又引述政府2019年調查指，近70萬受訪者有意離開香港到其他地方生活，超過38%人士有興趣到內地大灣區城市生活，相信今次增設的人民幣退休產品可以在客戶移居時，提供有財務保障的退休生活。

恒生保險行政總裁林禧彥表示，市場評論均指出內地經濟發展持續強勁，為人民幣提供良好及長期增長潛力。現時在市場上的人民幣年金產品仍然相對較新，
而該行的人民幣年金計劃有助客戶捕捉長期增長的機遇，並可享有穩定的回報。

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恒生銀行（00011） 產品 經濟 延期年金 退休 大灣區 年金 香港 人民幣 人壽保險

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