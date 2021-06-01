【終止服務】Google相簿「無限空間」今起終止　兩招釋出更多容量

▲ 怕未來空間不夠用？Google就教大家兩招，釋出更多容量。

Google相簿（Google Photos）一直是不少人用作備份照片及影片的地方，而由今（1日）起，Google相簿正式不再提供無上限的免費空間，未來只提供15GB免費儲存空間。怕未來空間不夠用？Google就教大家兩招，釋出更多容量。

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Google表示，從今日起不管以任何畫質，上傳至Google相簿的照片都會被計算在15GB的儲存空間內，不過用戶之前上傳的內容將不會被刪除，也不會被列入計算，還可安心存放。

由於Google的15GB的免費儲存空間，其實不只包含Google相簿，也包括Gmail、雲端空間等地方，所以用戶可以從Gmail、雲端空間等地方著手，釋放更多儲存空間。用戶可在Google One 頁面內的「管理帳戶儲存空間」中，透過官方自動統計當前可以「捨棄的項目」包括垃圾桶和垃圾郵件，或是列出「大型項目」如有附件的郵件及影片檔案，協助刪除不必要的檔案。

另外，Google相簿的網頁版也有「管理儲存空間」功能，Google會根據使用者每個月上傳的照片數量與頻率，估算剩餘空間可用多長時間。另外，Google也會分析出「大型相片和影片」、「模糊照片」、「屏幕截圖」、「其他應用程式」4個類別，去提醒用戶哪些照片可以刪除。

除了以上兩招外，用家也可在Google相簿的設定「備份與同步」內，將上傳大小改為「高畫質」，減低照片解析度，換取更小的檔案空間。

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責任編輯：曾曉汶