【濠賭股】澳門5月博彩收入按年升4.9倍、重返疫情前4成　高盛：若廣東疫情升溫礙賭股復甦（第二版）

▲ 澳門5月博彩收入按年升4.9倍、重返疫情前4成

澳門公布5月博彩收入數據。受惠五一假期表現，澳門5月博彩收入104.45億澳門元，按年增長4.9倍，連續四個月錄得按年增長，再創疫情後最佳表現。若果與2019年疫情前的五月份賭收259.52億澳門，澳門上月博彩收入回復至疫情前約4成表現。券商高盛指，若廣東疫情升級，將打擊澳門博彩市場復甦，濠賭股今日普遍受壓。

若與4月比較，澳門上月賭收增長24%。累計今年首5個月，澳門博彩收入424.87億澳門元，按年升28.7%。

高盛：除非入境限制放寬 否則賭收增添更大波動

券商高盛發報告指，即使內地居民可以申請「自由行」方式入境澳門旅遊，但目前只准許每3個月入境一次、每次不可逗留超過7日，意味最近到賭場消遣的內地客戶需要待一段時間才能重新入境，因此相信在入境限制更大規模放寬前，例如港澳重新通關等正面催化劑，否則短期內的博彩收入波動性將會持續、甚至增加。

高盛又提到，廣東個別地區近日出現新的本地傳播個案，主要集中在廣州市，若當地疫情進一步升溫，可能影響澳門博彩市場的復甦步伐，該行未來會密切關注內地疫情發展。

逢淡季買入濠賭股 一般回報更好

但高盛引述歷史數據顯示，一般在淡季如3至4月、6月及9月買入博彩股，只要基本面未有惡化，通常回報都會更好。高盛重申，對澳博 （00880） 、金沙中國 （01928） 、銀娛 （00027） 、新濠博亞娛樂（美：MLCO）的「買入」評級。

濠賭股今日普遍受壓，銀娛最新跌0.8%，金沙跌近1%，美高梅 （02282） 跌0.5%。永利 （01128） 升20.6%；澳博無起跌。

未來表現方面，近期廣東疫情有輕微爆發跡象，澳門迅速宣布對廣州、深圳個別地區入境人士加強檢疫安排，連同6月屬傳統淡季，按月增長預料將放慢。

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責任編輯︰梁浩碩