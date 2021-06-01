拜登稱民主在美國及全球受威脅 促合力捍衛

美國總統拜登於美國陣亡將士紀念日，到弗吉尼亞州阿靈頓國家公墓出席紀念儀式和獻花。拜登也在陣亡將士紀念日發表演説，稱民主在美國及全球都受到威脅，同時敦促民眾與他一起捍衛民主。

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周一（5月31日）為美國陣亡將士紀念日，拜登（Joe Biden）與第一夫人吉爾（Jill Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）一同出席紀念儀式。

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拜登在發表演説前，在賀錦麗與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）陪同下向無名將士獻上花圈。

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拜登當日發表長約22分鐘的演説，他表示民主在美國國内及全球各地本身就處於危險之中，形容他們每個人都肩負使命。拜登表示他們現在所作的事情，及如何緬懷那些為國家犧牲的人，將決定民主會否歷久不衰。

拜登也在演説期間提及他對民主的願景，表示當人們可以投票、有新聞自由和所有人享有平等權利時，民主就會蓬勃發展。

拜登更表示美國是建立在一個想法之上，即所有人都享有自由和機會。拜登指他們從未完全理解創立國家先輩的願望，但每一代美國人都把大門開得更寬一些，以通向自由民主。

責任編輯：鄭錦玲