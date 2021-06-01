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跨境理財通支持人民幣國際化

股市 12:32 2021/06/01

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人民幣國際化邁出重要的一步。《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》已經完成社會公開徵求意見的工作。粵港澳大灣區經貿往來密切，對跨境理財存在較大需求。央行深圳支行表示將積極先行先試人民幣國際化，包括推動跨境人民幣結算高水平的便利化試點。此舉將增加人民幣的跨境結算，同時亦進一步活躍香港離岸人民幣市場。

根據細則，跨境理財通業務使用人民幣進行跨境結算，資金兌換可在離岸市場完成。「北向通」和「南向通」資金跨境匯劃均將通過人民幣跨境支付系統（CIPS）辦理，資金通過銀行體系建立的閉環式資金管道流動。「北向通」跨境資金淨流入額上限和「南向通」跨境資金淨流出額上限均不超過 「跨境理財通」業務試點總額，目前總額暫定為人民幣1,500億元。

市場人士認為，跨境理財通試點中的資金不論是北上還是南下都各有吸引力。對內地居民而言，可以擴展境外金融投資渠道。對港澳居民而言，內地大型銀行理財子公司發行的理財產品，以其相對穩健的收益同樣具有吸引力，有利於擴闊吸引境外資金流入的渠道。此外，由於額度和地域限制，預計跨境理財通不會導致大量的資金流出；而境內理財產品對港澳投資者有吸引力，因此跨境理財通可能會看到更多資金淨流入境內，擴大中國金融市場對外開放，有助人民幣升值。

跨境理財通有助於擴大境內外資金投資范圍，提升國內金融業全球經營能力。根據制度安排，跨境理財的南向資金進入香港後，將用於購買港澳代銷銀行銷售的「南向通」投資產品，資金進入銀行體系增加了銀行間的流動性，讓離岸人民幣交易更為活躍，同時擴大國內銀行理財和基金產品投資資金來源。

跨境理財通業務的資金使用人民幣跨境結算，不會涉及外幣，主要在於擴闊人民幣的跨境使用範圍，且資金兌換可在離岸市場完成，所以相對來說將更利好人民幣。理財通更重要的作用在於提高人民幣跨境結算，從而提高人民幣在國際支付市場的佔有率，支持人民幣國際化。

彭博行業研究亞洲外匯利率策略師趙志軒

撰文 : 彭博行業研究

欄名 : 彭博觀點

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