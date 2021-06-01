【A股布局】A股市場氣氛轉旺趕入市 孖展客上周再加倉200億

5月A股絕對不窮，上證指數整月累升4.9%，重上3600點關口，眼見大市觸底回升，投資者紛紛趕入市。

【人仔強勢】上調外滙存準率阻人民幣升值 央行出手必是重拳？，請按【見下頁】

Wind數據顯示，截至上周五（5月28日），滬深兩市融資餘額約為1.6萬億元（人民幣，下同），一周融資餘額增加202.8億元。當中上周三至五，分別增加54.7億元、67.7億元及29.2億元。

【鋼鐵股】唐山放鬆鋼鐵限產管制 直接衝擊鋼鐵價，請按【見下頁】

值得注意是，28個行業板塊中有22個獲得融資客的加倉，可以非常全面。其中，非銀金融、醫藥生物、食品飲料行業的融資淨買入額居前列，分別達44.4億元、36.4億元和18.3億元，單單三個行業合計淨流入已達99.16億元。

對於6月市況預測，富榮基金研究部總監郎騁成表示，由於流動性狀況好於預期，市場此前對流動性的悲觀情緒有望階段性釋放。短期看好受益於流動性階段寬鬆的增長板塊，以及低估值的內銀股。

此外，安信證券指在美國聯儲局「鴿派」政策的背景下，全球股市估值容忍度上升，A股的風險偏好處於有利窗口期，使得A股短期有一波上漲。

【延伸閱讀】第2季部署：國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +27 +26

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛