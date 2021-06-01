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【芯片荒】日政府補助台積電設芯片研究中心　重建日本半導體競爭力

科技 12:17 2021/06/01

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日本政府宣布，將支持台積電在日本設立芯片研發中心，並將補助一半資金，即185億日圓（逾13億港元）。

全球芯片短缺問題持續延燒，多國紛紛向台積電等芯片製造商求助。近日日本政府宣布，將支持台積電在日本設立芯片研發中心，並將補助一半資金，即185億日圓（逾13億港元）。另外台積電也將與20間日本企業合作，希望藉此重建日本半導體的競爭力。

【芯片短缺】Intel CEO重申　芯片供應短缺可能持續數年

【芯片荒】傳台積電夥Sony建廠　投資額逾1萬億日圓

據日本經濟新聞報道指，台積電的芯片日本研發中心的成本為370億日圓（約26億港元），該國政府將會補助一半資金。而茨城縣筑波市的產業技術綜合研究所將從夏季開始籌備試驗用的生產線，預計明年正式開始研發。Ibiden、旭化成、信越化學、芝浦機械等20多家日本企業也將參與計畫。

報道指出，日本政府除了支持台積電在日本設立研發中心以外，未來也將尋求台積電在日本設廠，更進一步致力於3D封裝等技術的發展上。

台積電其後確認，獲得日本政府的支持，並稱「台積積3DIC中心設置，旨於透過更多材料領域的專業知識為半導體產業帶來價值。我們感謝日本政府的支持，使台積電和在日本的夥伴得共同攜手推動半導體技術向前邁進。」

【芯片生產】美國將投資520億美元投資芯片科技業　計劃建7至10間新廠房

責任編輯：曾曉汶

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