歐盟推疫苗護照免隔離檢測 成員國間7月起自由旅遊

歐洲先後開展新冠疫苗接種計劃，接種新冠疫苗進度理想。歐盟建議於7月開始，放寬成員國的已完成接種新冠疫苗人士，在歐盟國家之間旅遊時，無需接受新冠病毒檢測及強制隔離。另外，歐盟電子疫苗護照亦於6月起生效，讓歐盟國家為合資格國民頒發疫苗護照。

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歐洲整體新冠肺炎感染率呈下降趨勢，歐盟建議於7月1日起啟用電子疫苗護照，放寬在14日前完成接種新冠疫苗的民眾，在27個歐盟國家之間旅遊時，只要持有由所屬國家批出的合資格疫苗護照，即可無需接受新冠病毒檢測及強制隔離。

除了已完全接種新冠疫苗人士外，民眾或於旅行前72小時進行病毒檢測、48小時前進行病毒快速測試而呈陰性結果者，或曾染疫但康復人士，均可在歐盟國家之間旅行時免隔離及檢測。

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據悉，歐盟亦建議與已完全接種新冠疫苗成人同行的兒童同樣可豁免強制隔離，而6歲以下小童則無須進行病毒檢測，但預料有不少國家會提高免檢測兒童的年齡門檻。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於Twitter表示，歐盟民眾應享受安全而輕鬆的夏日假期。隨著疫苗接種進度理想，因此在疫苗護照的協助下，可逐步放寬旅遊措施，為恢復歐洲國家之間的旅行帶來可預測性。

責任編輯：郭麗明