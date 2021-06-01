【ESG】騰訊於日本增設數據中心　100%使用可再生能源

騰訊 （00700） 在日本設立100%使用可再生能源的數據中心，將從電力公司探購利用太陽能發電和水力發電所生產的電力。除了騰訊外，其他科技亦正密密投放資源於環保工作。

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據日經中文網報道，騰訊旗下的「騰訊雲」在東京都內設立數據中心，是首間完全採用可再生能源的數據中心，將會成為最先進的節能設施。該所數據中心是騰訊於日本的第二所數據中心，自騰訊於2019年於日本推出雲服務後，在日本處理的數據全部在當地管理。

騰訊在日本主要在遊戲及直播範疇提供雲服務，今後將會與三井物產組成合資公司，助有意開拓中國市場的日本企業開展業務。企業客戶的數據將會保存在日本的數據中心，而新設的數據中心正是用於應對日益增加的數據量。

騰訊在全球27個地區擁有約60間數據中心，致力使用可再生能源和節能。因此，現時部分使用可再生能源的數據中心在未來亦會逐步更換成可再生能源。該公司在中國天津的數據中心正考慮重新使用廢熱，如把數據中心於冬季的廢熱全部回收，估計可削減超過5萬噸二氧化碳排放。



報道又指，全球大型科技企業也在推進數據中心使用可再生能源。亞馬遜考慮於日本的數據中心，設立用於採購可再生能源的發電站；Google又計劃2030年之前以無碳方式營運所有數據中心和辦公樓。

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責任編輯：葉泳珊