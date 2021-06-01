【MT計劃】3香港招募見習行政人員　需表現自己擅應變

▲ 和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝指出，隨著5G網絡的開通， 創新思維對於通訊公司來說相當重要，需由新世代領軍的團隊，為企業帶來跟多前瞻性的思維，去協助業務發展。（湯炳強攝）

隨着疫情回穩，本港經濟正逐步恢復，不少企業亦開始招聘更多人手。畢業大軍也開始着手搵工，各大企業的見習行政人員計劃（Management Trainee，MT）隨即成為搶手貨。近日經營3香港的和記電訊香港就宣布，正式開展新一輪MT的招募，希望吸引更多年輕人新血加盟。

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和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝，日前接受本報訪問時提到，去年曾公開招募3香港的MT，最後吸引過千名來自9大院校的畢業生報名，最後經過4輪面試，挑選了約30位精英。今年也將會持續推行計劃，現時已正式接受報名。

古星輝坦言，年輕人是未來的棟樑，作為一間上市企業，有責任提供更多機會給年輕一代，讓他們盡展所長。他另指：「隨着5G網絡的開通，帶來許多新的可能性，創新思維對於通訊公司來說相當重要。所以我們都需要由新世代領軍的團隊，為企業帶來更多前瞻性的思維，協助業務發展。」

他補充指，今年招聘人數會參考去年的情況，但實際的比例仍取決於投考情況。他也強調：「我們理念很簡單，就是唯才是用。」至於報名截止時間，古星輝就指暫未有期限，「因為很多畢業生才剛考完試，所以我們會先留意市場反應再作決定。」但他也提醒，若對MT計劃有興趣的畢業生，應盡早報名參與面試。

需經過4輪面試 考驗應對能力

計劃專為應屆大學畢業生而設，古星輝表示，會優先考慮沒有任何工作經驗的年輕人加入。對於MT申請者的要求，古星輝則強調，該企會較看重懂得表現自己、着重團隊合作，以及有應變能力的申請人。「作為未來的領導者，必需要有獨立思考，也要勇於提出意見及看法。」

他透露，該企的MT計劃申請者一共需進行4輪面試，當中包括Zoom初步遴選、小組面試、一對一面試以及管理層面試，整個面試過程估計在一個月至一個半月內會完成。

▲ 3香港MT計劃申請者一共需進行4輪面試，當中包括Zoom初步遴選、小組面試、一對一面試以及管理層面試，整個面試過程約一個月至一個半月內會完成。

去年參與MT計劃的見習行政人員葉曉敏（Sally）直言，要在超過1,000人中突圍而出，其實並不容易。

她笑指，自己在面試過程中，最深刻的是在參與管理層小組面試時，被問及會淘汰走組裏哪位競爭對手，而她最後也從小組中選擇了一位申請者，「很多人在面臨此問題的時候選擇不正面回答。但我知道這問題其實沒有一定的標準答案，公司也不會因為我一句話而淘汰那位申請者，而是他們想從中看到我們的應變能力以及抗壓能力。」

▲ 葉曉敏（Sally）直言，公司希望從面試中，看到申請者的應變能力以及抗壓能力。（湯炳強攝）

古星輝補充指，主要目的也是希望看到申請者的特質，尤其在碰上難決定的問題時，會如何解決及應對。所以答案並非最重要，而是他們當刻的反應及肢體語言。

內部職務輪調 建立同理心

為期一年的計劃將涵蓋4個範疇，包括：（1）能力培訓、（2）內部職務工作輪調、（3）分組專案計劃、以及（4）導師及逆向計劃（Mentorship & Reverse Mentorship Program）。

其中內部職務工作輪調將會為期半年，每位MT輪流到不同崗位工作，每7個星期作一次輪換，學習不同技能及部門的工作。古星輝解釋，策劃職務工作輪調的課程，是希望能訓練MT的逆向思維，讓他們了解每一個部門都有同理心，去理解不同部門的需求及運作方式。

去年參與MT計劃的見習行政人員王鈞漢（Harry）指，現時主要在財務部工作，職務輪調期間曾到企業市場部工作。「市場部一向都是支出較大的部門，財務部必然會積極把關。但調到市場部後，發現原來市場部也有其難處。未來，就算要拒絕批核市場部的方案時，也會懂得幫助他們另設辦法。」

▲ 王鈞漢現時主要在財務部工作，職務輪調期間曾到企業市場部工作。（湯炳強攝）

至於薪酬方面，古星輝僅表示會根據市場情況而作出調整，未有透露實際數目。他坦言，明白畢業生看重薪酬，但也希望他們了解工作最大的價值，並非公司提供的報酬有多少，而是可以提供到未來的發展空間和視野。不過，他又強調，承諾不會待薄同事，薪酬一定會緊貼市場水平，甚至比市場高出少許。

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記者：曾曉汶