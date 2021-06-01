  • 28°C
香港時間 : 2021601日 (二) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國禁逐房客令6月底屆滿 百萬人恐無家可歸

環球社會熱點 11:58 2021/06/01

分享：

由於新冠疫情普遍民眾收入大受影響，難再支付生活基本開支如房租及水電費等，儼然成為防疫難題之一。美國疾病管制與預防中心（CDC）去年因新冠疫情，下令禁止房東驅逐房客。禁令將於6月底結束，數以百萬美國人將面臨無家可歸的困境。

除口罩美國人訂製襟章 證已打疫苗非共和黨人 【下一頁】

【新冠疫苗】美CDC：心肌炎與接種疫苗無明確聯繫 【下一頁】

美國預算與政策優先中心（Center on Budget and Policy Priorities）預計，禁令結束後有15%人無法支付房租。目前，仍有超過1,100萬美國人欠租，因此被房東下達逐客令的人數估計定必大幅上升。雖然CDC的禁令難言完美，但在去年9月實施後，申請驅逐房客的數字較往年同期下降最少一半。

CDC去年9月時因應新冠肺炎疫情，同意禁止房東驅逐房客，以防止疫情持續爆發，禁令將在6月30日結束。然而，有房地產專家指禁令結束時機欠理想，因國會此時仍在審理450億美元（約3,501億港元）的租金紓困資助。假如資助順利獲批，無論租客或房東均得益。但此時禁令結束，數百萬美國人將被逐出家門，即使資助獲批，房東及租客隨時一無所得。

責任編輯：吳漢培

疫情 美國 新冠肺炎疫情 美國疾病管制與預防中心

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間12:00）

下一篇文章

【秘魯疫情】修正新冠死亡數字 激增至18萬死
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間12:00）