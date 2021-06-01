美國禁逐房客令6月底屆滿 百萬人恐無家可歸

由於新冠疫情普遍民眾收入大受影響，難再支付生活基本開支如房租及水電費等，儼然成為防疫難題之一。美國疾病管制與預防中心（CDC）去年因新冠疫情，下令禁止房東驅逐房客。禁令將於6月底結束，數以百萬美國人將面臨無家可歸的困境。

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美國預算與政策優先中心（Center on Budget and Policy Priorities）預計，禁令結束後有15%人無法支付房租。目前，仍有超過1,100萬美國人欠租，因此被房東下達逐客令的人數估計定必大幅上升。雖然CDC的禁令難言完美，但在去年9月實施後，申請驅逐房客的數字較往年同期下降最少一半。

CDC去年9月時因應新冠肺炎疫情，同意禁止房東驅逐房客，以防止疫情持續爆發，禁令將在6月30日結束。然而，有房地產專家指禁令結束時機欠理想，因國會此時仍在審理450億美元（約3,501億港元）的租金紓困資助。假如資助順利獲批，無論租客或房東均得益。但此時禁令結束，數百萬美國人將被逐出家門，即使資助獲批，房東及租客隨時一無所得。

責任編輯：吳漢培