▲ 【異動股】越南收緊防疫限制 申洲國際跌逾4%表現最差藍籌、大和降評級至「優於大市」

越南爆發第四波新冠病毒疫情，當局決定收緊防疫限制，包括暫停國際航班飛往河內。在越南擁有廠房的申洲國際 （02313） 現跌逾4%，最新報191.9元，暫為表現最差藍籌。另外，大和發表研究報告指，東南亞新冠肺炎捲土重來是令人擔憂。該行將申洲國際評級由「買入」下調至「優於大市」，目標價由200元上調5%至210元。

大和指，對公司管理層的執行力和繼續跑贏同業充滿信心，但當前價格僅比其歷史高位低3%，該股票的風險回報已顯著下降，從長遠來看仍然保持樂觀，但認為會有更好的切入點。

胡志明市周一實施社交距離限制措施

越南民航局宣布，周二起暫停國際航班飛往河內內排機場，為期一星期，出境航班服務會維持正常，最大城市胡志明市的新山一國際機場，暫停國際航班入境的期限則延長至6月14日。

越南胡志明市當局宣布周一起實施社交距離限制措施，在感染個案較多的舊邑郡，禁止兩人或以上群組在公眾場所聚集，居民除了醫療、購買食物或緊急需要，其餘情況不得外出；市內其餘地方亦禁止20或以上的室內聚會，及戶外10人聚會等。

越南衛生部長阮青隆早前指，在多名患者的病毒基因排序中，發現混合了在印度和英國流行的新冠變種病毒，容易經空氣傳播，工業區因為工人在密封空間工作，尤其傳播迅速。

越南上月底開始爆發第四波新冠病毒疫情，一個月新增約3600宗確診，佔至今全國病例總數逾半。

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編輯：吳敏芳