數位人民幣的4大升維路徑

作為監管部門一次主動的超前出擊，數位人民幣正在全面加速落地，隨之而來我們看到了其未來日益清晰的4大升維路徑。

第一，學術測算下10年內發行規模或超2萬億。基於支付寶當前約65%的全民滲透率，我們假設10年內數字人民幣滲透率將逐步達到70%。雖然滲透率高，但為了防止出現「狹義銀行」及潛在的擠兌風險，數字人民幣單人的平均持有額度將受限，其主要覆蓋的仍是日常消費需求。基於70%滲透率以及單人平均持有額度2,000元的假設測算，2030年數字人民幣發行數量或超過2萬億，佔基礎貨幣比重約為6%。

第二，加速傳統金融機構數位化轉型。一方面數字人民幣將發揮「鯰魚效應」，激勵傳統金融機構加速數位化轉型。伴隨商業銀行底層IT系統的改造升級，各部門之間的數位協同將更為流暢，全流程數位化有望帶來業務辦理效率和風險管理能力的雙重提升。另一方面數位人民幣也催生「倒逼效應」，數位人民幣加速金融系統的反覆運算升級，倒逼傳統金融機構在業務探索中引入科技元素，開發適應於數位經濟時代的領先金融服務。

第三，開啟企業互信支付時代。過去10年，平台型的消費互聯網快速發展，但其本質仍着眼於提升傳統經濟活動的效率，且日前已呈現出流量紅利見頂的展開期尾部特徵。隨着數字經濟時代來臨，產業互聯網有望成為新一輪產業革命的主導力量。產業支付與產業互聯網相伴相生，基於產業互聯網更高的數量級與機密性，產業支付也需給出相適配的新型解決方案。數位人民幣所帶來的支付清結算系統升級，與區塊鏈全程可追溯的特性耦合，打造安全、高效、互信的升維支付環境，激發數字經濟的新一代潛能。

第四，搶灘國際數字貨幣競爭。2020年4月，依託於互聯網生態的Libra以退為進，棄幣保鏈，致力於成為數字經濟時代的金融基礎設施。緊隨其後，依託於美元使用慣性的數字美元專案發布白皮書，提出數字美元可以說明美國維持美元作為國際儲備貨幣的地位。由此可見，新一代國際貨幣體系的升維競爭已然開啟，而數位人民幣或以先發優勢彎道超車。一方面，數字人民幣借鑑了Diem的互聯網生態效應，積極與領先的互聯網企業合作，通過不同應用場景加速滲透；另一方面，數位人民幣廣泛吸取各國研發經驗，在技術細節處不斷打磨。日前，中國央行參與了多邊央行數字貨幣橋研究專案，探索不同國家央行數位貨幣系統的互通性，有望借此在全球規則制定中掌握主動權。