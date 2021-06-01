【比亞迪股價】比亞迪：未來1至2年弗迪電池或申請IPO 將引入更多股東

▲ 比亞迪稱，未來一至兩年弗迪電池或申請IPO。

內媒報道，比亞迪 （01211） 重慶高層溝通會上，比亞迪汽車品牌及公關事業部總經理李雲飛透露，未來一至兩年，弗迪電池（前身為比亞迪鋰電池有限公司）將申請IPO，根據IPO「單一大客戶股比不能超過30%」的規定，比亞迪在弗迪電池所佔比重將逐步降低，將有更多股東加入，不排除其他汽車企業。

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據公司網站介紹，弗迪電池有限公司於2019年5月5日注冊完成，其前身是比亞迪鋰電池有限公司，早在1998年已成立。公司在電池領域具備100%自主研发、設計和生產能力，產品覆蓋消費類3C電池、動力電池及儲能電池、梯次利用等領域。在新材料、新技術研究領域，已完成眾多項科研成果的研发及產業化，應用領域涉及IT、汽車、新能源、輕軌交通等。

李雲飛又指，今年第四季度比亞迪將發布一款全新高端車型，預計車價區間為50萬至80萬元人民幣。同時，比亞迪有望在今年第三季推出「海洋系列」的新系列車型。

比亞迪早市尾段升逾4%，最新報187.5元，成交超過13億元。

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編輯：陳健婷