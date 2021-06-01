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【機迷熱話】任天堂加強版Switch傳周四發布　電商平台亞馬遜現蹤影

科技 11:34 2021/06/01

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Twitter知名爆料人士@Shpeshal_Nick發布帖文指出，已收到任天堂的消息，任天堂將在香港時間周四舉行新版Switch發布會。

遊戲主機市場競爭激烈，據傳任天堂計劃推出升級版Switch（又稱Switch Pro），要與Sony和微軟競爭。據外媒報道指，任天堂近日已逐步向媒體發送通知，將於香港時間周四舉行新版Switch發布會。與此同時，有網民在電商平台亞馬遜（Amazon）上找到新版Switch的蹤影，不過產品瞬間被下架。

【機迷熱話】Switch手掣變身「防盜警報器」　現已於任天堂官網上架

【機迷優惠】任天堂推出Switch遊戲兌換券　649元買兩款遊戲

據外媒福布斯報道，Twitter知名爆料人士@Shpeshal_Nick發布帖文指出，已收到任天堂的消息，任天堂將在香港時間周四舉行新版Switch發布會。但他同時表示，任天堂早前已經推遲過一次新版Switch發布時間，這一次也有可能會再次推遲。

除了爆料外，較早前有網民發現新版Switch悄悄在墨西哥亞馬遜上架。不過其後該產品迅速被修改為「Dummy」，但供應商仍舊顯示是任天堂。

較早前有網民發現新版Switch悄悄在墨西哥亞馬遜上架。

綜合先前外媒報道，新版Switch將採用三星7寸OLED窄邊框顯示屏、兼容現有的Joy-Con控制器、支援USB 3.0接口及4K分辨率。另外，新Switch上市後，現款標準長續航版將退出市場，但Switch Lite仍舊繼續發售。而新款Switch的價格預計高於現時的299美元（約2320港元）。

【機迷熱話】玩遊戲學編程　Switch新作可自製遊戲

責任編輯：曾曉汶

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