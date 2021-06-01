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【教育股】新東方、思考樂等15家校外培訓機構被罰3650萬元 涉虛假宣傳、價格欺詐

股市 11:12 2021/06/01

分享：

新東方等15家校外培訓機構被罰3650萬人民幣。

市場監管總局今日召開新聞發布會，強化校外培訓機構市場監管。競爭局局長袁喜祿稱，5月初對作業幫、猿輔導兩家機構開展檢查的基礎上，對新東方 （09901） 、學而思、精銳教育、掌門1對1、華爾街英語、噠噠英語、卓越 （03978） 、威學、明師、思考樂 （01769） 、邦德、藍天、納思13家校外培訓機構進行重點檢查，發現15家校外培訓機構均存在虛假宣傳違法行為，13家存在價格欺詐違法行為。

監管部門對15家校外培訓機構分別予以頂格罰款，共計3650萬元人民幣。在港股上市的教育培訓股股價未受影響，思考樂教育反漲13%，最新報6.04元；新東方漲0.6%，報82.9元；卓越教育無升跌，暫報1.8元。

三孩概念股回吐 好孩子國際跌一成、錦欣生殖挫6%【下一頁】

監管部門稱，本次重點檢查查辦案件的特點可以概括為「虛構、誇大、誘導」，比如虛構教師資質、誇大培訓效果、誇大機構實力、編造用戶評價、虛構原有價格等。有些課程原價幾百元甚至幾千元，但實際售價僅為1元，所謂的劃線價並非真實、有依據。這些「優惠折價」看似給消費者帶來極大的實惠，實際上是通過劃線價和實際售價間的巨大利差，誘導大批家長去買單。

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編輯：陳健婷

港股 思考樂教育（01769） 卓越教育集團（03978） 教育股 新東方—S（09901）

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