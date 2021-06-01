世衛擬用希臘字母命名變種病毒 避免污名化

▲ 世界衛生組織（WHO）宣布將會使用希臘字母來命名新變種病毒，避免出現污名化。

全球多個地區發現新冠肺炎新變種病毒，但外界通常會以首次發現的地區來稱呼新變種病毒，引起污名化爭議。世界衛生組織（WHO）宣布將會使用希臘字母來命名新變種病毒，避免出現污名化。

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WHO周一（5月31日）宣布，會改以希臘字母方式來命名各地目前發現的幾種變種病毒，新名稱如下：

名稱 學名 首次發現地區 Alpha （α） B.1.1.7 英國肯特郡 Beta （β） B.1.351 南非 Gamma （γ） P.1 巴西 Delta （δ） B.1.617.2 印度

有參與商討命名方式的細菌學家帕倫 (Mark Pallen) 表示，他們曾考慮過以希臘神祇的名稱來命名變種病毒，經長達數月的商議後，最終決定採用希臘字母。

WHO指出變種病毒學名涉及數字、羅馬字母和英文句號，對普羅大眾而言可能較難記憶和讀寫，也很容易誤報。因此人們經常以首次發現的地區來稱呼變種病毒，造成污名化和歧視的問題。

WHO強調希臘字母不會取代現有的變種病毒學名，指出這些學名傳達了重要的科學信息，會繼續於研究時使用學名。

近期B.1.617.2 變種病毒於多地肆虐，外界通常以「印度變種」（Indian variant）來稱呼這款病毒株，印度政府早前下令社交媒體平台刪除提及「印度變種」的內容。

責任編輯：鄭錦玲