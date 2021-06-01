【三孩政策】三孩概念股回吐 好孩子國際跌一成、錦欣生殖挫6%

內地為應對人口老齡化，推出「三孩政策」鼓勵生育。三孩概念股昨急漲，惟今日股價回吐，好孩子國際 （01086） 跌逾一成，錦欣生殖 （01951） 跌逾6%，貝康醫療 （02170） 跌逾4%，寶寶樹 （01761） 、中國飛鶴 （06186） 均跌逾2%。

好孩子國際 （01086） 昨日獲逾2億元資金追入，全日漲逾3成，公司昨晚發公告稱，不知悉導致股份價格及成交量出現波動的原因，但留意到中國政府將允許一對夫婦生育三個子女，以及中國須為未成年人強制安裝兒童安全座椅的法律將於6月1日生效。

內地實施「三孩政策」 錦欣生殖升、好孩子國際昨急升【下一頁】

大和資本則指，儘管該等利好消息長遠對好孩子國際有利，但短期內不會對財務有顯著幫助，料主要改善投資氣氛。該行將好孩子國際目標價由2.4元上調至2.7元，但因應股價上行空間有限，以及環球貨運和原材料價格上漲導致利潤率承壓，評級由「買入」降至「跑贏大市」。

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編輯：陳健婷