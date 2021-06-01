科技股低位反彈　美團續升6%、快手創上市新低後反彈8%、南方科指ETF3033升逾2%

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【新股IPO】馬來西亞手套製造商Top Glove傳延遲香港上市計劃 集資額早前削半至80億（第五版）
科技股低位反彈，美團 （03690） 昨日急彈一成後，今早續升，盤中高見315.2元，半日收報312.4元，升6.3%，重返300以上，成交額82.7億元。以上月低位240元計，美團已反彈逾3成。
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另外，快手 （01024） 昨創上市新低後，半日反彈8%﹐午收210元；騰訊 （00700） 半日升1.3%，午收627元，盤中高見32元，創1個月高。
京東 （09618） 半日升逾2%，午收297.6元；京東物流 （02618） 符合恒指公司快速納入規則，獲快速納入恒生綜合指數，成為潛在北水買貨名單，該股現升6.6%，最新報44.3元。
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恒指科指現升1.54%，最新報8104點。南方東英恒生科技指數ETF （03033） 的聯接ETF今日（1日）在上海掛牌，該ETF 半日升逾2%，午收8.21元。
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編輯：吳敏芳