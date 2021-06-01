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科技股低位反彈　美團續升6%、快手創上市新低後反彈8%、南方科指ETF3033升逾2%

股市 12:33 2021/06/01

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科技股低位反彈　美團續升7%、快手昨見上市新低後反彈6%

科技股低位反彈，美團 （03690） 昨日急彈一成後，今早續升，盤中高見315.2元，半日收報312.4元，升6.3%，重返300以上，成交額82.7億元。以上月低位240元計，美團已反彈逾3成。

美團再升5%突破300元 一文看清券商目標價【下一頁】

另外，快手 （01024） 昨創上市新低後，半日反彈8%﹐午收210元；騰訊 （00700） 半日升1.3%，午收627元，盤中高見32元，創1個月高。

京東 （09618） 半日升逾2%，午收297.6元；京東物流 （02618） 符合恒指公司快速納入規則，獲快速納入恒生綜合指數，成為潛在北水買貨名單，該股現升6.6%，最新報44.3元。

「京東618」開門紅　iPhone成交5秒破億元、小米手機按年增10倍【下一頁】

恒指科指現升1.54%，最新報8104點。南方東英恒生科技指數ETF （03033） 的聯接ETF今日（1日）在上海掛牌，該ETF 半日升逾2%，午收8.21元。

相關文章：

【ETF互掛】香港上海首批互掛ETF明天登場　南方東英科指ETF3033登內地、資產破百億

【開市9點半】美團績後升一成　惟券商削目標價　京東物流有望納入港股通名單

編輯：吳敏芳


 

港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 京東物流（02618） 快手—W（01024） 恒生科技指數 京東集團—SW（09618）

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【新股IPO】馬來西亞手套製造商Top Glove傳延遲香港上市計劃　集資額早前削半至80億（第五版）

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