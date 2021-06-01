內地首批恒生科技ETF近期上市　科指現升逾2%、美團續升6%、快手飈近一成

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內地首批恒生科技ETF近期陸續上市，本港科技股低位反彈，美團 （03690） 昨日急彈一成後，今日續升，盤中高見315.2元，現升312.8元，升6.3%，重返300以上，成交額117億元。以上月低位240元計，美團已反彈逾3成。
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另外，快手 （01024） 昨創上市新低後，午後升幅擴大，現升9.2%，最新報212.2元，成交額28.4億元；騰訊 （00700） 現升1.5%，最新報628.5元，盤中高見632元，創1個月高，成交額103億元。
京東 （09618） 現升逾2%，暫報297.4元；京東物流 （02618） 符合恒指公司快速納入規則，獲快速納入恒生綜合指數，成為潛在北水買貨名單，午後飈9.3%，最新報45.4元。
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恒指科指升幅擴大至逾2%，最新報8302點。南方東英恒生科技指數ETF （03033） 的聯接ETF今日（1日）在上海掛牌，該ETF 現升逾2.4%，暫報8.23元。
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編輯：吳敏芳