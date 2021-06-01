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內地首批恒生科技ETF近期上市　科指全日升2.5%、美團續升6%、快手飈一成

股市 16:34 2021/06/01

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科技股低位反彈　美團續升7%、快手昨見上市新低後反彈6%

內地首批恒生科技ETF近期陸續上市，本港科技股低位反彈，美團 （03690） 昨日急彈一成後，今日續升，盤中高見315.2元，全日收報313元，升6.5%，重返300以上，成交額129億元。以上月低位240元計，美團已反彈逾3成。

美團再升5%突破300元 一文看清券商目標價【下一頁】

另外，快手 （01024） 昨創上市新低後，午後升幅擴大，全日升9.2%，收報212.2元，成交額30.4億元；騰訊 （00700）  全日升1.5%，收報628元，盤中高見632元，創1個月高，成交額113億元；阿里巴巴 （09988） 全日升3.4%，收報218.2元，成交額84.3億元。

京東 （09618）  全日升逾2%，收報297.8元；京東物流 （02618） 符合恒指公司快速納入規則，獲快速納入恒生綜合指數，成為潛在北水買貨名單，全日飈一成，收報45.8元。

「京東618」開門紅　iPhone成交5秒破億元、小米手機按年增10倍【下一頁】

恒指科指升幅擴大至2.5%，收報8305點。南方東英恒生科技指數ETF （03033） 的聯接ETF今日（1日）在上海掛牌，該ETF 全日2.6%，收報8.25元。

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【開市9點半】美團績後升一成　惟券商削目標價　京東物流有望納入港股通名單

編輯：吳敏芳


 

港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 京東物流（02618） 快手—W（01024） 恒生科技指數 京東集團—SW（09618）

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