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中原建業迎中國代建行業黃金期 增長穩健可期

股訊匯 10:00 2021/06/01

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中原建業(09982)於昨天正式在香港聯交所主板掛牌上市，這也意味著中原建業將成為建業地產（00832）旗下第四家上市公司，以及港股市場上的第二家內地地產代建企業。

迎來市值重估機遇

中原建業近年業績穩健增長，且位居中國代建行業的龍頭位置，其2017年至2020年總合約銷售金額複合年增長率達71.5%，而於2020年，公司的在管項目的已售建築總面積約570萬平方米，兩者在國內代建行業中均排名第一。營收方面，三年間的收入分別為6.76億元人民幣(下同)、10.29億元及11.52億元，可見銷售額和營收均實現快速增長。

截至2020年12月31日，公司於中國的七個省及自治區的107個城市擁有206個項目。由於河南省對優質物業開發項目及可信賴的房地產代建服務提供商有強勁需求，中原建業以河南省為戰略重心，業務覆蓋河南省大多數縣及縣級以上城市。公司的在管項目中共有193個項目位於河南省，總建築面積約2420萬平方米。根據中指研究院的資料，2020年公司在河南省的新增合約建築面積達770萬平方米、為項目擁有人出售的總建築面積達到550萬平方米且合約銷售金額達331億元，三項指標均於河南省排名第一。此外，公司利用自身完善的平台，成功複製行之有效的業務模式，將業務擴展至河北、山西、陝西、新疆、安徽及海南等省及自治區，體現出其內生外延持續推進的巨大發展潛力。

代建仍處起步期 天花板距離遙遠

根據中國指數研究院數據披露，自2010年至2020年，中國房地產代建市場簽約項目數量及建築面積的複合年增長率均超過24%。而自2015年至2019年，房地產代建行業的總收入也從27億元快速增長至91億元，複合年增速達34.9%。而在2021年至2025年，中指院預計2025年中國房地產代建市場的新訂約總建築面積估計達到2.3億平方米，其中約66%由房地產商業代建貢獻。

在中指院的預測中，2025年，房地產代建行業總收入將達到317億元。2020年，中國前五大代建企業的市場份額(按新簽合約建築面積計)為59.4%。這可以見到，中國代建行業的巨大發展潛力，天花板距離現狀依舊很高，代建行業的頭部企業的前景絕對可以看高一線。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

中原建業（09982） 建業地產（00832）

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