【廣東省疫情】澳門限制廣州深圳特定區域人入境士須隔離14日　濠賭股偏軟

廣東疫情升級，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，因應廣東省廣州市、深圳市、茂名市的疫情變化，今日起所有在入境前14天內曾到上述地區特定區域的入境人士，須接受14天醫學觀察。濠賭股早段偏軟，金沙 （01928） 現跌1%，最新報34.2元；銀娛 （00027） 暫軟0.3%﹐最新報62.7元。

有關區域包括廣東省廣州市的海珠區水榕路中海橡園國際小區、番禺區洛浦街南浦環島西路南浦小區、深圳市鹽田區鹽田街道東海社區、茂名市電白區那霍鎮馬路舊屋村。昨日市傳中國將暫停內地赴澳門自由行簽注，不過澳門新型冠狀病毒感染應急協調中心已於下午澄清並無此事。

另外，因應安徽省、遼寧省的疫情變化，澳門取消曾到安徽省、遼寧省有關區域入境人士採取14天醫學觀察的措施。該等區域包括徽省的合肥市肥西縣上派鎮、六安市金安區；遼寧省的營口市陳屯鎮、熊岳鎮或鮁魚區紅海社區；沈陽市和平區藝園小區或順天小區、於洪區陽光100國際新城或碧桂園銀河城。

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編輯：吳敏芳