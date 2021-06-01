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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數6月開局早段曾倒跌　美團再升7%重上300關、「三孩政策」概念股回吐（不斷更新）

股市 10:45 2021/06/01

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港股市況不斷更新

美國和英國股市周一公眾假期休市，恒生指數6月開局高開7點，開報29159點。恒生科技指數升0.5%，報8141點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 續升0.8%；京東物流 （02618） 升近4%；贛鋒鋰業 （01772） 再升半成。

焦點新聞︰

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元

即市走勢︰

【10：45】香港上海首批互掛ETF登場、3033首登內地　歐冠昇：兩地交易所深化合作

【10：39】疫苗股下跌，其中康希諾生物 （06185） 跌逾6%，低見316元；復星醫藥 （02196） 跌逾2%，低見62.1元；國藥 （01099） 跌近2%，低見25.65元。

【10：36】東軟醫療遞交上市申請　集資約39億元

【10：30】現代牙科 （03600） 升逾15%，破頂高見9.9元。現代牙科公司公布，首季集團收益總額約7.01億元，按年增加約32.7%。

【10：23】京東 （09618） 升逾1%，高見299元。京東618的18周年慶迎來開門紅

【10：23】大市最新轉跌約25點，報29124點。

【10：17】科指升1.6%，ATMX中，阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 最新升6%，小米 （01810） 則逆市跌0.9%。

【10：16】美團 （03690） 升幅擴大至7%，見315.2元，成交50.3億元。

【10：10】好孩子國際 （01086） 回吐幅度擴大，最新跌逾12%，低見2.17元；錦欣生殖  （01951） 跌逾6%；貝康醫療  （02170） 跌逾半成。

【10：06】報道指，唐山市昨日召開了鋼鐵企業調整燒結機停限產方案座談會，暫時放寬了市內鋼企的減排比例，鋼鐵股下跌，鞍鋼 （00347） 、馬鋼 （00323） 跌4%；重鋼 （01053） 跌逾3%。

【09：59】大市再度回落，最新跌約5點。

【09：57】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 重上200元水平，升逾3%，高見205.4元；瑞聲 （02018） 跌0.6%。

【09：53】快手 （01024） 反彈逾6%，高見207.8元。

【09：52】美團 （03690） 升幅最新擴大至5%，高見309.4元，成交29.2億元。

【美團股價】美團再升5%突破300元 一文看清券商目標價（附短片）

【09：51】澳門：今日起廣州市、深圳市、茂名市有關區域入境人士須隔離14日　濠賭股偏軟

【09：50】思考樂教育 （01769） 曾升一成高見5.91元，最新報5.83元升逾9%。

【09：48】中國5月財新製造業PMI為52，符預期，前值為51.9。

【09：47】京東物流 （02618） 升幅擴大至半成，高見43.8元，成交2.6億元。

【09：45】科利實業 （01455） 發盈喜，預期年度除稅後溢利將錄得不少於30%的增加，截至去年3月底止年度除稅後溢利約4340萬元。科利實業升逾三成，高見0.275元。

【09：45】大市轉升約45點。

【09：43】港股早段曾跌115點，低見29036點，最新跌幅收窄，微跌約10點。

【09：40】體育用品股逆市破頂，李寧 （02331） 升逾1%，破頂高見73.9元；安踏 （02020） 升0.4%，破頂高見159.4元。另外，特步 （01368） 升逾3%，高見8.6元。

【09：37】昨借內地實施「三孩政策」消息炒上的好孩子國際 （01086） 今早回吐半成，錦欣生殖  （01951） 、貝康醫療  （02170） 分別跌逾4%。

【09：36】賓仕國際 （01705） 升幅擴大至逾8%，高見0.78元。

【09：34】消息指奈雪的茶計劃周四尋求上市獲批，賓仕國際 （01705） 逆市升逾5%，高見0.78元。

【09：32】美團 （03690） 早段續升3%，重上300元水平，高見303.4元。

【09：31】滙豐 （00005） 續軟跌0.5%；友邦 （01299） 跌1%，低見98.1元。

【09：31】港股開市後倒跌近百點，恒指最新跌91點，29060點；科指升0.8%，報8170點。

【09：30】騰訊 （00700） 早段反覆靠穩升0.4%，高開622元。

【騰訊700】騰訊牽頭FuSure香港申領再保險牌照　罕有攻企業間金融業務

【09：23】恒生指數6月開局高開7點，開報29159點。恒生科技指數升0.5%，報8141點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 續升0.8%；京東物流 （02618） 升近4%；贛鋒鋰業 （01772） 再升半成。

【半新股】京東物流獲快速納入恒生綜合指數　成潛在北水買貨名單

【09：13】期指開報28930點，跌28點或0.1%。

【08：54】先施 （00244） 公布暫停買賣。另外，冠軍科技 （00092） 及看通 （01059） 亦短暫停牌。

【08：43】恒指黑期跌28點，29123點；道指期貨升5點，報34518點。

【08：40】第八批iBond今日（6月1日）起至6月11日認購。

【08：35】好孩子國際昨飈升三成　全因三利好消息？

【08：30】奈雪的茶據報計劃周四尋求在港上市獲批

【07：50】五礦資源折讓8.4%配股　淨籌23億元

【07：40】榮暉國際折讓近14配股　淨籌6.1億元

【07：30】美國和英國股市周一公眾假期休市。投資者聚焦德國和西班牙的通脹數據，德國DAX指數收報15421點，跌0.6%；法國CAC 40指數收報6447點，下滑0.6%。

【開市9點半】美團績後升一成　惟券商削目標價　京東物流有望納入港股通名單

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 iBond 恒生指數

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