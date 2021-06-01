【港股市況】恒生指數6月開局早段曾倒跌　美團再升5%重上300關、「三孩政策」概念股回吐（不斷更新）

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【美團股價】美團再升5%突破300元 一文看清券商目標價（附短片）
美國和英國股市周一公眾假期休市，恒生指數6月開局高開7點，開報29159點。恒生科技指數升0.5%，報8141點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 續升0.8%；京東物流 （02618） 升近4%；贛鋒鋰業 （01772） 再升半成。
焦點新聞︰
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即市走勢︰
【10：10】好孩子國際 （01086） 回吐幅度擴大，最新跌逾12%，低見2.17元；錦欣生殖 （01951） 跌逾6%；貝康醫療 （02170） 跌逾半成。
【10：06】報道指，唐山市昨日召開了鋼鐵企業調整燒結機停限產方案座談會，暫時放寬了市內鋼企的減排比例，鋼鐵股下跌，鞍鋼 （00347） 、馬鋼 （00323） 跌4%；重鋼 （01053） 跌逾3%。
【09：59】大市再度回落，最新跌約5點。
【09：57】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 重上200元水平，升逾3%，高見205.4元；瑞聲 （02018） 跌0.6%。
【09：53】快手 （01024） 反彈逾6%，高見207.8元。
【09：52】美團 （03690） 升幅最新擴大至5%，高見309.4元，成交29.2億元。
【美團股價】美團再升5%突破300元 一文看清券商目標價（附短片）
【09：51】澳門：今日起廣州市、深圳市、茂名市有關區域入境人士須隔離14日 濠賭股偏軟
【09：50】思考樂教育 （01769） 曾升一成高見5.91元，最新報5.83元升逾9%。
【09：48】中國5月財新製造業PMI為52，符預期，前值為51.9。
【09：47】京東物流 （02618） 升幅擴大至半成，高見43.8元，成交2.6億元。
【09：45】科利實業 （01455） 發盈喜，預期年度除稅後溢利將錄得不少於30%的增加，截至去年3月底止年度除稅後溢利約4340萬元。科利實業升逾三成，高見0.275元。
【09：45】大市轉升約45點。
【09：43】港股早段曾跌115點，低見29036點，最新跌幅收窄，微跌約10點。
【09：40】體育用品股逆市破頂，李寧 （02331） 升逾1%，破頂高見73.9元；安踏 （02020） 升0.4%，破頂高見159.4元。另外，特步 （01368） 升逾3%，高見8.6元。
【09：37】昨借內地實施「三孩政策」消息炒上的好孩子國際 （01086） 今早回吐半成，錦欣生殖 （01951） 、貝康醫療 （02170） 分別跌逾4%。
【09：36】賓仕國際 （01705） 升幅擴大至逾8%，高見0.78元。
【09：34】消息指奈雪的茶計劃周四尋求上市獲批，賓仕國際 （01705） 逆市升逾5%，高見0.78元。
【09：32】美團 （03690） 早段續升3%，重上300元水平，高見303.4元。
【09：31】滙豐 （00005） 續軟跌0.5%；友邦 （01299） 跌1%，低見98.1元。
【09：31】港股開市後倒跌近百點，恒指最新跌91點，29060點；科指升0.8%，報8170點。
【09：30】騰訊 （00700） 早段反覆靠穩升0.4%，高開622元。
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【09：23】恒生指數6月開局高開7點，開報29159點。恒生科技指數升0.5%，報8141點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 續升0.8%；京東物流 （02618） 升近4%；贛鋒鋰業 （01772） 再升半成。
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【09：13】期指開報28930點，跌28點或0.1%。
【08：54】先施 （00244） 公布暫停買賣。另外，冠軍科技 （00092） 及看通 （01059） 亦短暫停牌。
【08：43】恒指黑期跌28點，29123點；道指期貨升5點，報34518點。
【08：40】第八批iBond今日（6月1日）起至6月11日認購。
【08：35】好孩子國際昨飈升三成 全因三利好消息？
【08：30】奈雪的茶據報計劃周四尋求在港上市獲批
【07：50】五礦資源折讓8.4%配股 淨籌23億元
【07：40】榮暉國際折讓近14配股 淨籌6.1億元
【07：30】美國和英國股市周一公眾假期休市。投資者聚焦德國和西班牙的通脹數據，德國DAX指數收報15421點，跌0.6%；法國CAC 40指數收報6447點，下滑0.6%。
【開市9點半】美團績後升一成 惟券商削目標價 京東物流有望納入港股通名單
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責任編輯︰梁浩碩