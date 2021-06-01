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【港股市況】恒指黑期跌28點　新一批iBond今日起認購（不斷更新）

股市 09:13 2021/06/01

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港股市況不斷更新

美國和英國股市周一公眾假期休市，港股夜期暫停，黑期仍有交易，最新跌近30點，報29123點。道指期貨則微升5點。第八批iBond今日（6月1日）起至6月11日認購。內地將公布5月財神中國製造業及服務業PMI。

焦點新聞︰

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元

即市走勢︰

【09：13】期指開報28930點，跌28點或0.1%。

【08：54】先施 （00244） 公布暫停買賣。另外，冠軍科技 （00092） 及看通 （01059） 亦短暫停牌。

【08：43】恒指黑期跌28點，29123點；道指期貨升5點，報34518點。

【08：40】第八批iBond今日（6月1日）起至6月11日認購。

【08：35】好孩子國際昨飈升三成　全因三利好消息？

【08：30】奈雪的茶據報計劃周四尋求在港上市獲批

【07：50】五礦資源折讓8.4%配股　淨籌23億元

【07：40】榮暉國際折讓近14配股　淨籌6.1億元

【07：30】美國和英國股市周一公眾假期休市。投資者聚焦德國和西班牙的通脹數據，德國DAX指數收報15421點，跌0.6%；法國CAC 40指數收報6447點，下滑0.6%。

【開市9點半】美團績後升一成　惟券商削目標價　京東物流有望納入港股通名單

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 iBond 恒生指數

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