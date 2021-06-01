【港股市況】恒指黑期跌28點　新一批iBond今日起認購（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國和英國股市周一公眾假期休市，港股夜期暫停，黑期仍有交易，最新跌近30點，報29123點。道指期貨則微升5點。第八批iBond今日（6月1日）起至6月11日認購。內地將公布5月財神中國製造業及服務業PMI。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報28930點，跌28點或0.1%。

【08：54】先施 （00244） 公布暫停買賣。另外，冠軍科技 （00092） 及看通 （01059） 亦短暫停牌。

【08：43】恒指黑期跌28點，29123點；道指期貨升5點，報34518點。

【08：40】第八批iBond今日（6月1日）起至6月11日認購。

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【07：40】榮暉國際折讓近14配股 淨籌6.1億元

【07：30】美國和英國股市周一公眾假期休市。投資者聚焦德國和西班牙的通脹數據，德國DAX指數收報15421點，跌0.6%；法國CAC 40指數收報6447點，下滑0.6%。

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責任編輯︰梁浩碩