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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期+ADR+北水】阿里美股低港2%　網易美股乏力　拼多多升一成　北水吸53億（不斷更新）

股市 22:28 2021/06/01

分享：

港股市況不斷更新

美國製造業數據佳，ISM製造業指數報61.2，超預期的60.9，美國10年期債息向上，納指下跌，騰訊ADR硬淨，惟阿里巴巴美股及網易美股大幅低於港股收市價。夜期跌92點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 49.30 -0.9%
百度美股 195.29 -0.1%
騰訊ADR 628.54 +0.1%
阿里巴巴美股 213.91 -2.0%
網易美股 180.99 -4.3%

受惠618購物節，中概電商股表現突出，拼多多（美：PDD）升逾一成，一度高見138.3美元，京東（美：JD）美股升逾3%。

北水今日吸52.9億元，科技股普遍造好下，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 分別有27億及16.3億元淨流入，小米 （01810） 在5.1億元淨沽下，股價微跌0.2%。

恒生指數輕微高開7點，早段曾跌115點，其後反覆回升，尾市升幅擴大至逾300點。恒生指數收報29468點，升316點，成交1570億元。恒生科技指數升2.5%，報8305點。美團 （03690） 再升逾6%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；快手科技 （01024） 反彈逾9%；京東物流 （02618） 升一成。

北水資金流向：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元

即市走勢︰

【22：28】夜期跌92點

【22：22】夜期跌81點。

【21：47】夜期倒跌8點。

【19：26】夜期升38點。

【17：55】恒指夜期升14點，報29364點，低水104點。

【16：10】恒生指數收報29468點，升316點，成交1570億元。恒生科技指數升2.5%，報8305點。美團 （03690） 再升逾6%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；快手科技 （01024） 反彈逾9%；京東物流 （02618） 升一成。

【16：00】恒生指數U盤前升315點，報29466點。

【15：39】港股尾市升300點，報29459點，升307點；科指升2.5%，報8036點。

【15：32】特步 （01368） 尾市升近一成，破頂高見9.13元。

【15：27】滙豐 （00005） 尾市轉升0.4%；友邦 （01299） 轉升逾1%，重上100元，高見100.6元。

【15：24】比亞迪 （01211） 尾市升逾6%，高見191.5元。

【15：00】上證全日升0.3%；深證升0.3%；創業板指跌0.3%。

【14：53】阿里巴巴 （09988） 升近4%；騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 升逾6%；小米 （01810） 跌0.7%。

【14：50】現代牙科 （03600） 今早破頂高見9.9元後，午後一度閃跌一成，低見7.11元，最新報7.85元，跌近4%。

【14：44】大市升幅擴至約250點，觸29400點水平；科指升2.4%，報8300點。

【14：30】銀娛 （00027） 午後升3%，高見64.85元；金沙 （01928） 升0.3%；美高梅 （02282） 跌0.8%；永利 （01128） 升逾2%；澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升0.8%。

【14：30】恒地員工接種兩劑疫苗有4天假期　積極研究多元化方法吸引市民接種

【14：24】舜宇 （02382） 愈升愈有，午後升幅擴大至逾6%，高見211元；另一手機孖寶瑞聲 （02018） 轉升0.9%，高見47.55元。

【14：23】恒地李家誠：對樓市看法正面　有意競投中環海濱道地皮

【14：19】中海油 （00883） 午後拉升3%，高8.72元；中石油 （00857） 升近3%；中石化 （00386） 升近2%。

【14：06】大市午後升約200點，科指升2.2%。

【14：05】快手科技 （01024） 升幅擴大至一成，高見214.6元。

【14：00】港府下午2時半交代電話卡實名制　據報上調登記上限建議

【13：40】唐山市據報將放鬆限產　料有利增加供應以應對鋼價上漲、鋼鐵股軟

【13：22】舜宇 （02382） 午後曾升逾半成，高見207.8元。

【13：19】大市升幅略收窄至百點以內，報29243點，升91點。

【13：14】西伯利亞礦業 （01142） 乾升三成，高見2元，渉24宗成交或24萬元。

【13：11】京東物流 （02618） 午後升近8%，高見44.8元，成交9.1億元。

【13：04】港股午後初段升約140點，報29290點；科指升2.3%，報8292點。

【13：04】澳門5月博彩收入按年升4.9倍　濠賭股半日普遍向好

【13：00】馬來西亞手套製造商Top Glove傳延遲香港上市計劃　集資額早前削半至80億（第五版）

【12：00】恒生指數半日升123點，報29275點，成交817億元。恒生科技指數升2.2%，報8281點。美團 （03690） 再升6%重上300元；阿里巴巴 （09988） 升近3%；快手科技 （01024） 反彈8%；京東物流 （02618） 升逾6%。

【11：52】越南收緊防疫限制　申洲國際跌逾4%表現最差藍籌、大和降評級至「優於大市」

【11：49】港股中午收市前升約130點，報29283點；科指升2.1%，報8280點。

【11：46】快手科技 （01024） 反彈幅度擴大至近8%，高見209.8元。

【11：41】特步 （01368） 升7%，破頂高見8.89元，成交1.3億元。李寧 （2331） 升逾3%，破頂高見75.2元；安踏 （02020） 升0.5%，破頂高見160.8元。

【11：37】恒大汽車 （00708） 連跌四日後，股價反彈逾7%，高見37.85元。

【11：30】內地股市半日欠方向，上證跌0.1%；深證微升0.01%；創業板指跌0.2%。

【11：28】科指升幅擴大至2%，報8270點。

【11：23】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至3%；騰訊 （00700） 升1%；美團 （03690） 升逾6%；小米 （01810） 逆市跌0.3%。

【11：22】比亞迪 （01211） 升逾5%，高見189.5元，報道指，比亞迪將發布全新高端車型，弗迪電池或將未來一至兩年申請IPO。

【比亞迪股價】比亞迪：未來1至2年弗迪電池或申請IPO 將引入更多股東

【11：20】港股升幅擴大至100點，恒指升108點，報29260點。科指升1.8%，報8253點。

【11：17】新東方、思考樂等15家校外培訓機構被罰3650萬元 涉虛假宣傳、價格欺詐

【11：08】賓仕國際 （01705） 升兩成，報0.87元。

【11：08】「京東618」開門紅　iPhone成交5秒破億元、小米手機按年增10倍

【11：06】特斯拉Tesla因原材料壓力加價，比亞迪 （01211） 升逾3%，高見186元。

【11：03】長實 （01113） 連續第二日回吐，今早跌3%，低見49.8元，完全回補上周五的上升裂口。

【10：46】必瘦站 （01830） 升逾7%，破頂高見8.88元。必瘦站昨日公布，將於9月在沙田開設集團於粵港澳大灣區內最大「醫療＋美容」運營模式的旗艦服務中心。

【10：45】香港上海首批互掛ETF登場、3033首登內地　歐冠昇：兩地交易所深化合作

【10：39】疫苗股下跌，其中康希諾生物 （06185） 跌逾6%，低見316元；復星醫藥 （02196） 跌逾2%，低見62.1元；國藥 （01099） 跌近2%，低見25.65元。

【10：36】東軟醫療遞交上市申請　集資約39億元

【10：30】現代牙科 （03600） 升逾15%，破頂高見9.9元。現代牙科公司公布，首季集團收益總額約7.01億元，按年增加約32.7%。

【10：23】京東 （09618） 升逾1%，高見299元。京東618的18周年慶迎來開門紅

【10：23】大市最新轉跌約25點，報29124點。

【10：17】科指升1.6%，ATMX中，阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 最新升6%，小米 （01810） 則逆市跌0.9%。

【10：16】美團 （03690） 升幅擴大至7%，見315.2元，成交50.3億元。

【10：10】好孩子國際 （01086） 回吐幅度擴大，最新跌逾12%，低見2.17元；錦欣生殖  （01951） 跌逾6%；貝康醫療  （02170） 跌逾半成。

【三孩政策】三孩概念股回吐 好孩子國際跌一成、錦欣生殖挫6%

【10：06】報道指，唐山市昨日召開了鋼鐵企業調整燒結機停限產方案座談會，暫時放寬了市內鋼企的減排比例，將「限產30%至50%」減少到「限產20%至30%」。鋼鐵股下跌，鞍鋼 （00347） 、馬鋼 （00323） 跌4%；重鋼 （01053） 跌逾3%。

【09：59】大市再度回落，最新跌約5點。

【09：57】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 重上200元水平，升逾3%，高見205.4元；瑞聲 （02018） 跌0.6%。

【09：53】快手 （01024） 反彈逾6%，高見207.8元。

【09：52】美團 （03690） 升幅最新擴大至5%，高見309.4元，成交29.2億元。

【美團股價】美團再升5%突破300元 一文看清券商目標價（附短片）

【09：51】澳門：今日起廣州市、深圳市、茂名市有關區域入境人士須隔離14日　濠賭股偏軟

【09：50】思考樂教育 （01769） 曾升一成高見5.91元，最新報5.83元升逾9%。

【09：48】中國5月財新製造業PMI為52，符預期，前值為51.9。

【09：47】京東物流 （02618） 升幅擴大至半成，高見43.8元，成交2.6億元。

【09：45】科利實業 （01455） 發盈喜，預期年度除稅後溢利將錄得不少於30%的增加，截至去年3月底止年度除稅後溢利約4340萬元。科利實業升逾三成，高見0.275元。

【09：45】大市轉升約45點。

【09：43】港股早段曾跌115點，低見29036點，最新跌幅收窄，微跌約10點。

【09：40】體育用品股逆市破頂，李寧 （02331） 升逾1%，破頂高見73.9元；安踏 （02020） 升0.4%，破頂高見159.4元。另外，特步 （01368） 升逾3%，高見8.6元。

【09：37】昨借內地實施「三孩政策」消息炒上的好孩子國際 （01086） 今早回吐半成，錦欣生殖  （01951） 、貝康醫療  （02170） 分別跌逾4%。

【09：36】賓仕國際 （01705） 升幅擴大至逾8%，高見0.78元。

【09：34】消息指奈雪的茶計劃周四尋求上市獲批，賓仕國際 （01705） 逆市升逾5%，高見0.78元。

【09：32】美團 （03690） 早段續升3%，重上300元水平，高見303.4元。

【09：31】滙豐 （00005） 續軟跌0.5%；友邦 （01299） 跌1%，低見98.1元。

【09：31】港股開市後倒跌近百點，恒指最新跌91點，29060點；科指升0.8%，報8170點。

【09：30】騰訊 （00700） 早段反覆靠穩升0.4%，高開622元。

【騰訊700】騰訊牽頭FuSure香港申領再保險牌照　罕有攻企業間金融業務

【09：23】恒生指數6月開局高開7點，開報29159點。恒生科技指數升0.5%，報8141點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 續升0.8%；京東物流 （02618） 升近4%；贛鋒鋰業 （01772） 再升半成。

【半新股】京東物流獲快速納入恒生綜合指數　成潛在北水買貨名單

【09：13】期指開報28930點，跌28點或0.1%。

【08：54】先施 （00244） 公布暫停買賣。另外，冠軍科技 （00092） 及看通 （01059） 亦短暫停牌。

【08：43】恒指黑期跌28點，29123點；道指期貨升5點，報34518點。

【08：40】第八批iBond今日（6月1日）起至6月11日認購。

【08：35】好孩子國際昨飈升三成　全因三利好消息？

【08：30】奈雪的茶據報計劃周四尋求在港上市獲批

【07：50】五礦資源折讓8.4%配股　淨籌23億元

【07：40】榮暉國際折讓近14配股　淨籌6.1億元

【07：30】美國和英國股市周一公眾假期休市。投資者聚焦德國和西班牙的通脹數據，德國DAX指數收報15421點，跌0.6%；法國CAC 40指數收報6447點，下滑0.6%。

【開市9點半】美團績後升一成　惟券商削目標價　京東物流有望納入港股通名單

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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