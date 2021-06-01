【新股IPO】萬達輕資產商管業務尋求今年來港上市 傳集資最多466億元

萬達集團旗下商業地產管理業務擬來港上市，引述外電報道，指萬達商業地產管理業務的最新一輪融資已吸引超過20位機構投資者關注，其中包括私募基金、科技基金以及主權財富基金的投資者；計劃不遲於7月完成，可能在今年底在香港進行上市，料9月遞交上市申請。最新消息指萬達輕資產商管擬出售約10%至20%股權，集資約30億至60億美元（232.9億至465.7億港元）。

中集集團計劃分拆中集天達在深圳創業板上市，見【下一頁】

然而，稍早前有指大連萬達集團尋求為旗下萬達輕資產商管公司在港上市前融資200億元（人民幣，下同），上市前融資由高盛及瑞銀負責。是次上市前的融資主要面向私募股權投資人，目標估值達2000億元 。不過，萬達及財務顧問接洽數個潛在投資人均認為估值目標太高。

萬達集團成立於1988年，業務涉及商管、文化、地產、投資等領域。萬達輕資產商管公司管理多達368處萬達廣場，及155個在建萬達廣場。公司於在上個月獲得珠海國資委30億元人民幣入股。

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記者：張以正